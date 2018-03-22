إطلاق برج ذكي في دبي يتيح تقسيم مساحات الوحدات السكنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت إحدى كبرى الشركات العقارية، بأنها تعتزم إطلاق برج سكني ذكي في دبي، يعتمد على تقنية حديثة في تقسيم المساحات داخل الوحدة السكنية الواحدة.

وعلى هامش معرض العقارات في الشارقة، قال مدير قسم المبيعات في الشركة، إن التكنولوجيا المستخدمة في البرج المقرر إطلاقه في (سيتي سكيب دبي 2018)، هي الأولى من نوعها في الإمارات.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا ستمكن المستأجر من القدرة على تقسيم غرف الوحدة السكنية بسهولة كما يريد ودون تغيير فيها يحاسب عليه قانون الإيجارات، مشيراً إلى أنه ومن الممكن إعادة الوحدة إلى وضعها الأصلي بكبسة زر.

وذكر أن «ذلك يعد من الحلول العملية التي تساعد المستأجرين على تحويل المساحات السكنية، لاسيما الصغيرة منها، مثل فئة (الاستديو)، إلى غرفة وصالة بطريقة آلية حسب الحاجة».

ولفت إلى أن «البرج الجديد سيستهدف المساحات الصغيرة فقط، وذلك لزيادة الطلب عليها وارتفاع عوائدها الاستثمارية»، موضحاً أن «المساحات ستبدأ من (استديو) وصولاً إلى غرفتين وصالة على أقصى تقدير».

إلى ذلك توقع العشري، أن «يصل عدد الوحدات السكنية المسلمة من قبل الشركة في جميع إمارات الدولة إلى 30 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020»، مشيراً إلى أن «محفظة الشركة تضم 25 ألف وحدة سكنية حالياً».

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