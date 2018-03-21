مها المصري: ديما بياعة شخصيتها قوية وكانت مخوفة الكل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحدثت النجمة السورية القدير عن بدايات ابنتها النجمة السورية ديما بياعة في الفن وقالت انها وثقت في ديما ولم تكن تخاف عليها من الوسط لأن ديما شخصيتها جدا قوية

وفي الجامعة كانت مخوفة الكل.. "إيدها والكف " اي شخص يمكن ان يتعرض لها تضربه مباشرة، ديما لا يخاف عليها يخاف منها.

النجمة السورية مها المصري ..في سطور

النجمة السورية مها المصري، ولدت في دمشق في السادس عشر من مارس اذار وهي شقيقة الفنانة سلمى المصري.

بدأت مشوارها الفني مها المصري بتقديم برامج للأطفال وقدمت مها المصري عبر المسرح عام 1976م مسرحية "غربة" إلى جانب الفنان دريد لحام.

كانت أول ما تميزت به الفنان مها المصري المسلسل السوري "فوزية" .. العمل الذي قدمها للوطن العربي بشكل كبير مسلسل "مرايا" بأجزائه اذا شكلت ثنائي رائع مع الفنان السوري ياسر العظمة لتنتقل بعد ذلك لعالم الشهرة عبر مسلسل "الفصول الأربعة" إلى جانب نخبة فنية مميزة.

اشتهرت مها المصري بمسلسل "نساء صغيرات" وتميزت بدورها في مسلسل "أسرار المدينة" عام 2000م ..

شاركت النجمة السورية في أعمال فنية سعودية منها مسلسل "الغربال" من كتابة الفنان "ياسر العظمة "..

قدمت مها المصري مسلسل "أشواك ناعمة" ومسلسل "قانون ولكن" للمخرجة رشا شربتجي من ثم أبدعت في مسلسل " بنات أكريكوز" وبقعة ضوء.

كما شاركت في عمل فني بدوي كوميدي وهو "عودة عصويد " كان من بطولتها الى جانب الفنانة الكبيرة منى واصف والفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان..

في سلسلة مميزة من أعمالها شاركت في مسلسل "تخت شرقي" إلى أن أنهت أعمالها الدرامية السورية في كل من مسلسل "الولادة من الخاصرة" عام 2011م ومسلسل "بنات العيلة". وكثير من الاعمال الفنية التي يصعب حصره ..

على الصعيد الشخصي تزوجت مها المصري من حازم بياعة وأنجبت منه ابنتها النجمة ديمة بياعة من ثم تزوجت المخرج العراقي عدنان ابراهيم ولها منه كل من ريم و الفنان طيف إبراهيم.

للنجمة السورية مها المصري احفاد هم: ورد وفهد تيم حسن من ابنتها ديما بياعة و"ميلا" الحفيدة الصغيرة من ابنتها "ريم"....

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