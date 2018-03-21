الزواج يشعرك بالسعادة .. خصوصاً في هذه الفترة من العمر

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أنّ الزواج يجعل الفرد سعيداً فعلاً، بحسب موقع بريطاني. وأعلن باحثون بريطانيون أنّ فعل الإرتباط بشخص ما، يُشعر الفرد بالإطمئنان والسعادة، خصوصاً في منتصف العمر.

وأثبت البحث الذي أُنجز على حوالي 30 ألف شخص، أنّ المتزوّجين كانوا راضين بحياتهم أكثر من غير المرتبطين، لافتاً الى أنّ الذين يعتبرون أزواجهنّ/ زوجاتهم، صديقهم المقرّب يشعرون بدفعة كبيرة من السعادة والرفاهية.

تعرفوا على مجموعة نصائح لإستعادة الحب والإحترام فى العلاقات الزوجية ، حيث من الممكن أن تتدمر العلاقات الزوجية وعلاقات الحب بسبب بعض الأشياء ، وهنا نستعرض بعض الامور التى يجب تجاهلها .

وفى هذا الإطار فإنه قد يشوب العلاقة الزوجية منغصات وتفتر المشاعر العاطفية مع مرور الوقت، وتبرز الحاجة إلى إجراءات، تساعد على إعادة الاحترام والحب إلى حياة الزوجين.

نصائح لإستعادة الحب والإحترام فى العلاقات الزوجية:

وفيما يلي، مجموعة من النصائح، التي تساعد الزوجة على ضخ دم جديد في جسد العلاقة الزوجية، وتعيد الاحترام المتبادل بينها وبين زوجها، بحسب موقع كلوب 31 وومان:

1- توقفي عن التذمر:

التذمر من أكثر الأشياء التي تفسد العلاقة بين الزوجين، تنفر الزوج من زوجته، لذلك يتوجب عليك أن تتوقفي عن هذه العادة السلبية.

2- الاستماع بإصغاء:

يحب الرجل أن تستمتع زوجته إلى ما يقوله بإصغاء، وتظهر الاهتمام لآرائه وأفكاره، فهذا من شأنه، أن يعيد مشاعر الاحترام والتقدير بينهما.

3- لا تحاولي التصحيح له:

يشعر الرجل بالإهانة، إذا حاولت زوجته أن تظهره على خطأ، من خلال طرح رأي مخالف لرأيه، وإذا كان زوجك مخطئاً بالفعل، فحاولي أن تنقلي له الفكرة بطريقة غير مباشرة.

4- تقديم الشكر:

كلما قام زوجك بعمل ما داخل أو خارج المنزل، بادريه بعبارات الشكر، ليشعر بأنك تقدرين عمله، وما يفعله لإرضائك.

5- عبارات الإطراء:

بالإضافة إلى شكر زوجك، حاولي دائماً أن تتغزلي به، وأظهري له مدى حبك له ولصفاته الجسدية والنفسية.

6- اتركي له مساحة من الحرية :

لا تضغطي على زوجك، واتركي له مساحة من الحرية، ليخرج برفقة الأصدقاء، أو يمارس بعض النشاطات التي تمنحه الشعور بالسعادة.

اقرأ أيضا:

ما الذي أبكى مذيعة أخبار الآن مباشرة على الهواء في يوم الأم؟

الرقم سیفاجئكم.. ما العمر المثالي بینك وبین حبیبك؟