الرقم سیفاجئكم.. ما العمر المثالي بینك وبین حبیبك؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

یواجه كثیرون مشكلة فارق العمر في علاقاتھم العاطفیة، سواء كانت المرأة أكبر سنا من الرجل أو العكس.

لكن وفق دراسة حدیثة أجراھا أندرو فرانسیس وھیجو میالون من جامعة Emory في أتلانتا بالولایات لمتّحدة، تبیّن أ ّن ھناك علاقة بین فارق العمر وعمر العلاقة.

وكشفت دراسة ٌ على أحوال 3 آلاف ثنائي متزّوج أنّه كلما ازداد فارق العمر بین الثنائي ارتفعت نسبة انتھاء العلاقة.

فإذا كان فارق العمر بین الزوجین 5 سنوات فھذا یعني أنھما معرضان للانفصال بنسبة 18 %أكثر من الذین ھم بالعمر عینه. وھذه النسبة ترتفع إلى 39 %إذا كان فارق العمر بین الزوجین 10 سنوات، وإلى 95 %إذا كان فارق العمر 20 سنة.

ووفق ما رأت الدراسة لا یجب أن یتخطى فارق العمر بین الزوجین أكثر من سنة واحدة فقط، إذ في ھذه الحالة تنخفض نسبة انفصالھما إلى 3 %فقط.

اقرأ أيضا:

لماذا تقبل الروسيات على الزواج بشباب عرب؟!



