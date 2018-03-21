اختيار خبازة امريكية لصنع كعكة زفاف الأمير هاري وماركل

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

اختار الأمير هاري وخطيبتُه الأمريكية ميغان ماركل، خبازة أمريكية من كاليفورنيا مقيمة في لندن، لكي تقوم بإعداد كعكةٍ تحمل طابع الربيع، لحفل زفافهما المقرر في 19 من شهر ايار مايو المقبل.

وقال قصر كينزنغتون إن هاري وخطيبته اختارا كلير بتاك التي تدير مخبز (فيوليت بيكري) لصنع كعكة الزفاف الذي سيقام في قلعة ويند سور حيث تقيم الملكة إليزابيث أحيانا.

وأضاف في بيان "ستكون مغطاة بكريمة الزبد ومزينة بالزهور اليانعة. يتطلعان كثيرا لمشاركة ضيوفهما هذه الكعكة يوم 19 مايو".

ونشأت بتاك في كاليفورنيا وعملت في مخبر (شيه بانيس) بمدينة بيركلي تحت قيادة الطاهية أليس ووترز قبل أن تنتقل إلى لندن.

وبدأت بتاك عملها الخاص بالخبز في المنزل وبيع كعكها في كشك بشارع برودواي ماركت بشرق لندن. وأسست مخبز (فيوليت بيكري) عام 2010.

وقالت بتاك في بيان "لا يسعني التعبير عن مدى السعادة التي أشعر بها لاختياري لإعداد كعكة زفاف الأمير هاري والآنسة ماركل".

وأضافت "ومعرفة أنهما يشاطرانني نفس القيم فيما يتعلق بمنشأ الغذاء ونكهته تجعل هذا الحدث هو الأكثر إثارة".

وأجرت ماركل مقابلة مع بتاك في الماضي لصالح موقع (ذا تيج) الإلكتروني المعني بالطعام ونمط الحياة والذي ظلت الممثلة الأميركية تديره لمدة ثلاث سنوات قبل إغلاقه العام الماضي مع تنامي الاهتمام العام بالعلاقة العاطفية بين ماركل وهاري

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