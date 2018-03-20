"ختم السعادة" في يوم السعادة العالمي بمطار دبي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في يوم السعادة العالمي، نشرت الإمارات السعادة على المسافرين في المطار، بختم "أهلاً بكم في الإمارات السعيدة" على جوازات سفرهم

وفي التفاصيل فاجأت دولة الإمارات اليوم المسافرين القادمين للدولة بختم يحمل عبارة "أهلاً بكم في الإمارات السعيدة" وذلك تزامناً مع يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس/آذار من كل عام.

الإمارات تشارك العالم يوم السعادة

كما رحبت إقامة دبي بالمسافرين القادمين من مختلف دول العالم من خلال تقديم الهدايا لهم فـي أول نقطة التقاء في مطار دبي الدولي لرسم البسمة على وجوههم، من جهة أخرى فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب موظفيها برسالة على برامج الحضور والانصراف "عفواً ابتسامتك هي بصمتك" التي تهدف إلى بث روح المسؤولية والسعادة في نفوسهم.

وتتطلع دولة الإمارات للسعادة كهدف إنساني أساسي، و لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها، حيث قامت بإستحداث أول وزارة للسعادة في العالم ، و أعلنت عن هدفها في أن تكون بين أفضل 5 دول الأكثر سعادة في عام 2021 و إنطلقت و فق خطط وبرامج حكومية شاملة لتحقيق هدفها.

للمزيد:

العالم يحتفل بيوم السعادة العالمي

"مفتاح السعادة" هدف الجميع.. فكيف يراها المغردون العرب؟