بنات المشاهير.. كأنهن توائم أمهاتهن (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



"بنات المشاهير" لسن فقط محظوظات لأن أمهاتهن لهن شهرة واسعة في العالم، بل فزن بقدر كبير من التطابق الجيني مع أمهاتهن، لو رأبت البعض منهن ستعجز عن التفريق بين الأم وابنتها.. إليك بعض الأمهات من المشاهير اللواتي يفخرن بوجود هذا التشابه..

1- Meryl Streep & Mamie Gummer

ليس هناك شك في أن Mamie هي فتاة Meryl Streep، كما أن هذه الشابة البالغة من العمر 31 سنة تسير على خطى أمها المهنية..

2 - Lisa Bonet & Zoë Kravitz

تعيش هذه الفتاة التي تشبه أمها حياة "hippies"، لكن رغم ذلك ستختلط عليك الأمور إذا صادفتهما معا

3 - Goldie Hawn & Kate Hudson

لا يجمعهما الشعر الأشقر ولمعة العين، بل تمتلكان كذلك روحا كوميدية رائعة..

4 - Susan Sarandon & Eva Amurri Martino

تتميّز إيفا بتصاميمها الرائعة وأغانيها المفعمة بالحيوية ، وبالإضافة الى الشبه الكبير بينهما، فالأم وابنتها تجمعهما علاقة صداقة وثيقة جدا..

5 - Catherine Zeta-Jones & Carys Douglas

كاثرين وزوجها مايكل "دوغلاس" يبقيان أطفالهما بعيدا عن أعين الإعلام، لكن خلال ظهورها النادر تبين أنها قريبة من ملامح أمها بشكل كبير..









6- Bette Midler & Sophie Von Haselber

صوفي هي البنت الصغرى لبيتي ، بمجرد إلقاء النظرة على خذود الأم، ستلاحظ الشبه الواضح..





7 - Reese Witherspoon & Ava Phillippe

تعتقد لأول وهلة أنهما صديقتان تعمدتا ارتداء نفس الملابس





8 - ava philipe & Reese Witherspoon

من الواضح أن الشابة "ava" تسير على خطوات أمها، فقصة الشعر وأسلوب اللبس يكاد يكون متطابقا..





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