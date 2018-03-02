مهرجان الأضواء في آخر لحظاته يزين كوبنهاغن
أخبار الآن | كوبنهاغن - الدنمارك - (وكالات)
تم عرض ما يزيد عن أربعين عملا فنيا خلال "مهرجان كوبنهاغن للأضواء" في العاصمة الدنماركية منذ الأربعاء الموافق لـ 28 فبراير-شباط.
واحتلت الأعمال الفنية المباني البلدية والحدائق والمؤسسات الوطنية. من أبرز الأعمال التي تمّ عرضها بالمناسبة نذكر "الصخرة الخالدة" للفنان جاكوب كفيست و "الاحتفال بالظلام" للفنان غاسبر كونغشوغ.
مهرجان كوبنهاغن للأضواء تظاهرة ثقافية تمتد على مدار شهر كامل وتنتهي في الثاني من مارس-أذار ويتم خلال التظاهرة مدّ اشعاع من الضوء على طول كيلومتر في كوبنهاغن بين "تيفولي" وكنيسة "نيكولاي".
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