مهرجان الأضواء في آخر لحظاته يزين كوبنهاغن

... منفذ الهجومين في كوبنهاغن في الثانية والعشرين من العمر ومن مواليد الدنمارك ذكرت وسائل اعلام دنماركية اليوم ان المسلح المشتبه بانه قتل شخصين في هجومين في كوبنهاغن هو شاب في الثانية والعشرين من العمر اسمه عمر الحسين ولد ونشأ في الدنمارك. واضافت تلك المصادر ان الشاب الذي قتل في اشتباك مع الشرطة فجر الاحد، والذي يرجح انه تصرف بمفرده، كان معروفا لدى الشرطة لتورطه مع عصابات اجرامية.

... الشرطة الدنماركية توقف مشتبها يعتقد انه شريك منفذ اعتداءات كوبنهاغن اعلنت الشرطة في كوبنهاغن الجمعة توقيف شخص ثالث يعتقد انه شريك منفذ اعتداءات كوبنهاغن التي اوقعت قتيلين وخمسة جرحى يومي 14 و15 شباط/فبراير.

... لن تجرؤ على النوم بجوار هاتفك بعد رؤية هذه الصورة المرعبة! بعد أن لاحظت 5 طالبات بالدنمارك، أنهن إذا وضعن جوالاتهن بجوار رؤوسهن ليلا يعانين من عدم التركيز في اليوم التالي، فإنهن أردن اختبار تأثير ذلك عمليا، وبما أن مدرستهن لم تكن لديها المعدات اللازمة لإجراء هذه التجربة فقد قررن تنفيذها بأدوات بسيطة في المنزل.

... تعرفوا على تمارين السكوات سر شد جسم النجمات هل تعلمون ما هي تمارين السكوات Squat وما فائدتها على صحتكم وشد جسمكم؟

... دبي تختبر وحدات تنقل ذاتية القيادة خاصة بالمدن الذكية اختبرت هيئة الطرق والمواصلات وحدات تنقل ذاتية القيادة. وصنعت شركة نكست فيوتشر ترانسبورتيشن الأمريكية هذه الوحدات في إيطاليا قبل أن يتم شحنها إلى دبي لاختبارها.