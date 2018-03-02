دبي تختبر وحدات تنقل ذاتية القيادة خاصة بالمدن الذكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

في إطار سعي دبي لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم اختبرت هيئة الطرق والمواصلات وحدات تنقل ذاتية القيادة. وصنعت شركة نكست فيوتشر ترانسبورتيشن الأمريكية هذه الوحدات في إيطاليا قبل أن يتم شحنها إلى دبي لاختبارها.

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن الهيئة خصصت 1.5 مليون درهم (408 آلاف دولار) من أجل الأبحاث الخاصة بتطوير هذه المركبات.

وأضاف "طبعا الهيئة ساهمت بمبلغ يُقّدر بحوالي 1.5 مليون درهم من خلال طبعا برنامج مسرعات المستقبل، والهدف منها هو تطوير المركبتين الاختباريتين. طبعا خلال الاختبارات اللى ذكرتها راح نطور أيضا من خصائص المركبة هاي".

وتابع قائلا "طبعا نحنا حاليا في طور التجربة يعني ها الوحدات تم إنتاجها في إيطاليا في يناير السنة هاي. وتم شحنها مباشرة لإمارة دبي لعمل تجاربها الأولى على مستوى الإمارات. التجارب طبعا راح تستمر حتى منتصف عام ٢٠١٩. نتوقع إن شاء الله على نهاية السنة هذه أو بداية ٢٠١٩ يكون أيضا نعلن عن الخطة الزمنية لتشغيل ها النوعية من الوسائل على مستوى إمارة دبي".

وتعمل هذه الوحدات بالكهرباء بشكل كامل وجرى اختبارها على سرعة 20 كيلومترا في الساعة، لكن سرعتها القصوى تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وقال العوضي "سرعة الاختبارات اليوم إحنا نسويها ما تتجاوز ال٢٠ كيلومتر في الساعة لكن طبعا مستقبلا أكيد هاي المركبات راح تسير بسرعات أسرع، يعني ممكن قريب من سرعات الترام أو أيضا حتى ممكن توصل لسرعات المترو. نظريا. سرعة المركبات هاي ممكن تتجاوز ال٨٠ كيلومتر في الساعة لكن يعتمد طبعا تشغيل وسرعة هاي المركبات على الخطوط والمناطق اللي راح تتوفر فيها طبعا".

وكل وحدة مزودة بست مقاعد لكنها يمكن أن تقل عشرة أشخاص على أن يبقى أربعة منهم وقوفا. وأوضح العوضي أن هذه الوحدات مجرد مشروع من عدة مشروعات أخرى مثل الحافلات ذاتية القيادة.

وتعتزم دبي تحويل 25 في المئة من وسائل النقل اليومية بها إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وجربت دبي العام الماضي سيارة أجرة طائرة على أمل أن تطلق أول أول خدمة سيارات أجرة طائرة بدون طيار (درون تاكسي).





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