جمعية "هدية الحياة" تهب حياة لطفل عراقي لاجئ في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)



جمعية هدية الحياة الخيرية، جمعية خيرية عالمية تقدم جراحات القلب مجانا للأطفال الفقراء الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب, أجرت عملية لطفل عراقي لاجئ في الأردن



يجلس الطفل باسم كرار في السرير بمستشفى في العاصمة الأردنية عمان, ممسكا بيد أمه بشدة وذلك قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لإجراء جراحة في القلب.

وقد ولد الطفل العراقي كرار ذو العشر سنوات والمصاب بمتلازمة داون، بثقب في القلب يتسبب في ضعف الدورة الدموية في جسمه.

ولم يترك الطفل يد أمه إلى أن وصل غرفة العمليات حيث أجرى له فريق من الجراحين عملية جراحية استغرقت عدة ساعات.

وفرت أُسرة كرار باسم من العراق قبل عامين, بعد أن اجتاح تنظيم داعش قريتهم.

وأوضحت الأم أنها سعت مرارا لعلاج ابنها في العراق والأردن، إلى أن استطاعت التواصل مع جمعية الحياة الخيرية لتساعدها في انهاء معاناة ابنها.

وأجرت الجمعية ومجموعة من جراحي القلب الأمريكيين المتطوعين عملية جراحية ناجحة لكرار, واستطاعوا تحسين حياة الطفل وأسرته.

ومنذ عام 2007، أجرت جمعية هدية الحياة الخيرية وفريق الجراحين الأمريكيين أكثر من 420 عملية جراحية لإنقاذ أطفال في أنحاء الأردن.



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