إسراء المرزوقي.. سعودية تخلت عن وظيفتها لتمتهن هوايتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في وقت يبحث فيه كثيرونَ عن وظائفَ شاغرة، غامرت إسراء المرزوقي، وهي امرأة سعودية بالتخلي عن وظيفتها، لتتفرغ لتصوير ِ الأطفال حديثي الولادة وتتخذَها مهنة ً لها.

إسراء المرزوقي امرأة سعودية تهوى التصوير إلى درجة جعلتها تستقيل من عملها الثابت في شركة كبيرة، لتمارس بشكل احترافي هواية تصوير الأطفال حديثي الولادة التي تحبها، دون أن يبادرها أي شعور بالندم على قرار اتخذته.



وقالت مصورة أطفال حديثي الولادة إسراء المرزوق "العمل الحر جميل جدا، وبعد تجربتي في الشغل في إحدى الشركات العملاقة، أنا كنت أشتغل في أرامكو، أخذت قرار صعب إني أستقيل وأبداً ما ندمت على هذا القرار لأن أنا اللي أسويه الحين (الآن) من جد (بجد) الشيء اللي أنا أحبه وقاعدة أبدع فيه".

منذ صغرها أحبت إسراء التصوير ومارسته كهواية لها، لتتطور الهواية بعد ذلك إلى موهبة لاحظها زوجها منذ مرحلة خطوبتهما، وشجعها على امتهانها، وكان برفقتها داعما لها في كل خطوة تخطوها تجاه تحقيق ما يسعدها، حتى قرر أخيرا مشاركتها بالتصوير فاشتريا معدات تصوير فوتوغرافي متطورة وأخذا يبحثان عن دورات تعليم التصوير على الانترنت وسافرا إلى الخارج لتعزيز مهارات التصوير لديهما.



وقال مرتضى الخنيزي زوج وشريك إسراء "ابتدت إسراء مجال التصوير كهواية من الصغر، كانت عندها الهواية هادي، بس أنا استشفيتها(لاحظتها) في أيام الجامعة، أيام خطوبة كانت، حسيت إنّها عندها الهواية هادي وحبيت أنميها، فظليت (استمريت) أدعمها وأخليها تحاول تتعلم الهواية هادي أكثر وأكثر".

بعد احترافهما مهنة تصوير الأطفال حديثي الولادة أسست إسراء وزوجها عملهما الخاص في غرفة صغيرة عام 2013.

ومع مرور الوقت اتسعت الغرفة لتصبح استوديو تصوير أسمياه "مي فوتوجرافي" في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية.



وقالت إسراء المرزوق "أنا حبيت تصوير حديثي الولادة، حبيت تصوير الأطفال وتخصصت في هذا المجال لأن الأهل ما في أحلى من أن يشوفوا هذي الذكرى الجميلة لأطفالهم بعد ما يكبروا والصور راح (سوف) تزيد حلاة (حلاوة) وراح تزيد جمال مع مر السنين".

ويعرض الزوجان على زبائنهما ثلاث مجموعات من الصور تتراوح تكلفتها بين 4500 ريال سعودي و6200 ريال، ويسوقان لمهنتهما عبر حساب خاص على موقع انستغرام يعرضان فيه صورا التقطوها لأطفال، تشجع الناس على الإقبال عليهم.



وقال والد طفلة حديثة الولادة صورتها إسراء يدعى محمد آلِ أحمد "بصراحة أنا لما شفت حسابهم في الإنستجرام أو عبر برامج

التواصل الاجتماعية أبهرني العمل. كان في التصور حقي (تصوري) إنهم يتعاملوا مع فوتوشوب أو شي، مو شي طبيعي يعني، بس (لكن) طلع صور طبيعية يتعاملون، فهذا شي جميل يعني جدا".

يذكر ان التصوير والسينما والفنون من بين المجالات الجديدة التي أُتيحت للنساء السعوديات اللائي أصبح بوسعهن الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية وسيسمح لهن بقيادة السيارات في غضون أشهر، وذلك في إطار إصلاحات حديثة بدأ تطبيقها في المملكة.

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