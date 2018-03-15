لتقوية عضلات الظهر.. عليك بالتمارين الرياضية الصحيحة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

كثير من الناس يعانون آلاما في اسفل الظهر تتراوح بين الخفيفة والحادة قد تعيق ممارستهم لحياتهم اليومية بصفة طبيعية.

البعض منهم يلجأ ظنا منه ان الطريقة الامثل الى الاسترخاء والراحة، لكن عبثا يفعلون ذلك لان المشكلة بهذه الطريقة تزداد تعقيدا وهذا ما اثبته خبراء العلاج الطبيعي والرياضة بالنسبة لهذه المشكلة، كما أنَّ أشخاصاً آخرين يريدون تقوية عضلات الظهر لديهم حتّى يصبحوا أكثر نشاطاً ورشاقةً. ولذلك عرض ضيف حلقة برنامج اليوم الكوتس عمر موصلي بعض التمارين السَّهلة والمفيدة جداً، والتي يُمكن القيام بها في المنزل من دون الحاجة للذَّهاب إلى القاعات الرِّياضية.

هذا ويعتبر الظهر موطن القوة في جسم الإنسان، إلا أنّه قد يتعرض إلى كثير من الإجهاد والتعب، نتيجة القيام ببعض العادات السيئة التي تؤثر على صحته وصحة عضلاته، مثل: رفع الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة، أو الجلوس لساعات طويلة، أو بسبب زيادة الوزن، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بعضلاته، والمحافظة على سلامتها، وتقويتها قدر الإمكان للتمكّن من القيام بأمور الحياة بشكلٍ طبيعي، علماً أنّ كثيرين من لاعبي كمال الأجسام يلجؤون لتقوية عضلات ظهرهم، وفي هذا المقال سنعرفكم على كيفية تقوية عضلات الظهر.





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