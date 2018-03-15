هل يمكن تحويل قطرات المطر إلى طاقة كهربائية؟ (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر الطاقة الشمسية من أهم الطاقات النظيفة التي يمكن ان يستخدمها العالم، ولكن هناك بعض الدول التي لا تصلها أشعة الشمس لساعات طويلة، فكيف لها ان تستخدم هذه التقنية؟

واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه تبني الطاقة الشمسية على نطاق واسع، هي الطقس الممطر. تم تصميم الألواح الشمسية لتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء. ولكن عندما يكون الطقس غائما أو ممطرا ، تصبح غير مفيدة.

هناك بطاريات، مثل Tesla Powerwall ، مصممة لتخزين الكهرباء لاستعمالها في الأيام الغائمة. لكن هذه التقنية ليست فعالة وغير رخيصة بما يكفي لاستخدام الطاقة الشمسية في المناطق التي لا تتلقى الكثير من أشعة الشمس.

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مؤخرا، توصلت مجموعة من الباحثين من جامعة سوشو في الصين إلى حل واعد لهذه المشكلة، فقد طوروا ألواحًا شمسية يمكنها توليد الطاقة من قطرات المطر.

وتكشف أبحاثهم التي نشرت الشهر الماضي في دورية "إيه سي إس نانو" تفاصيل كيفية استخدام التكنولوجيا المعروفة باسم "nanogenerator أو TENG - الكهروضوئي "، في لوحة شمسية لالتقاط الطاقة من حركة قطرات المطر التي ضربتها.

المولدات النانوية ، بعبارة بسيطة ، هي الأجهزة التي تحول الطاقة أو الحركة الميكانيكية، إلى كهرباء قابلة للاستخدام. TENG ستفعل ذلك على نطاق صغير جدا لقطرات المطر، بحسب ما ورد في "الاندبندنت".

الدراسة الجديدة طورت لوحة شمسية هجينة ضمت تقنية TENG وهي خفيفة الوزن ورخيصة التكلفة، بما يكفي للتركيب على الأسطح. ولتحقيق ذلك، جربوا أنواعا مختلفة من البلاستيك أو البوليمرات الشفافة، والتي تشكل طبقة بين طبقة TENG والخلايا الشمسية على اللوحة.

كانت الطبقات متصلة، ولكنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل - مما يمكن اللوحة الشمسية من توليد الكهرباء في ظروف جوية مختلفة.

واذا تمكن الباحثون من معرفة كيفية خفض تكلفة إنتاج هذا المنتج، فمن المحتمل حدوث ثورة في كيفية استخدام الألواح الشمسية. من شأنه أن يجعل الطاقة الشمسية حلاً فعالاً للطاقة النظيفة حتى في المناطق الأقل تعرضا لأشعة الشمس.

الطاقة الشمسية، على الرغم من التحديات المرتبطة بالطقس، أصبحت من أسرع مصادر الطاقة نمواً في جميع أنحاء العالم.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الطاقة المتجددة سوف تشتمل على 40 في المائة من توليد الطاقة العالمية بحلول عام 2040. وفي السنوات الخمس القادمة، من المتوقع أن تنمو حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم بمعدل أسرع من أي مصدر آخر.

الصورة من موقع الاندبندنت

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