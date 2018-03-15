خطيبة الأمير هاري تشارك بأول قداس مع الملكة إليزابيث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

شاركت الأمريكية ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري أمس الإثنين في أول نشاط رسمي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منذ أن أعلن الإثنان العام الماضى أنهما سيتزوجان.

وانضمت ماركل إلى زوجها المحتمل وآخرين من كبار أفراد الأسرة المالكة، ومن بينهم الأمير تشارلز والد الأمير هارى والأمير وليام شقيقه الأكبر وزوجته كيت، فى قداس لدول الكومنولث بكنيسة وستمنستر آبى بلندن.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وباتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث من بين تجمع مؤلف من ألفى شخص حضروا القداس، وهو أكبر تجمع دينى سنوى فى المملكة المتحدة والذى يضم أيضا أكثر من 800 من تلاميذ المدارس والشبان.

والملكة إليزابيث هى زعيمة الكومنولث منذ عام 1952، قامت بأكثر من 200 زيارة لبلدان الكومنولث خلال فترة حكمها الممتدة لنحو 66 عاما

رابطة الكومنولث تضم في عضويتها 53 دولة خضعت أغلبها للتاج البريطاني في مرحلة ما من تاريخها

يذكر أنه من المقرر تجهيز قلعة وندسور الواقعة غربى لندن لزواج الأمير هارى والممثلة ماركل نجمة الدراما التلفزيونية الأمريكية (سويتس) يوم 19 مايو المقبل.

إقرأ أيضا:

فتاة تعقد زفافا وهمياً لإسعاد جدها المريض

كندا تعين أول امرأة لقيادة شرطة الخيالة الملكية