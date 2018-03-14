معرض الحج رحلة في الذاكرة يفتتح أبوابه في أبو ظبي

أخبار الأن | أبو ظبي- الامارات - وكالات



أقيم في العاصمة الاماراتية أبو ظبي معرض " الحج رحلة في الذاكرة"برعاية الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالدولة

يأتي المعرض تعزيزا للقيم الحياتية والمجتمعية وليست الإسلامية فقط لما فيه من مظاهر التسامح والتعدد الثقافي



وحضرت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي المعرض و أكدت خلال جولتها على جهود دولة الإمارات في سبيل ترسيخ مفاهيم المحبة والتعايش السلمي على أرضها و اعتبرت المعرض فرصة لتعريف الأجيال بالغرس الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تفقدت الكعبي أرجاء المعرض الذي يضم أقساماً تتمحور حول تاريخ الرحلة وأثرها العميق في المجتمعات الإسلامية حول العالم، واطلعت الكعبي على المسارات التاريخية التي قطعها الحجاج سيراً على الأقدام للبيت العتيق إلى جانب القطع والمخطوطات الأثرية النادرة في المعرض التي بلغ عددها 182 قطعة، والصور التاريخية والأعمال الفنية المعاصرة، والنسخ القديمة من القرآن الكريم فضلاً عن المشاريع والمبادرات التي أطلقها مركز جامع الشيخ زايد الكبير ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز رسالة التسامح ومد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم .



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