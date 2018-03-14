فتاة تعقد زفافا وهمياً لإسعاد جدها المريض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ربما تكون هذه هي الهدية الأكثر رومانسية وحبا التي يمكن لأي شخص تقديمها لجده... مجموعة رائعة من صور الزفاف لمساعدته في تحقيق أكبر أحلامه وآماله؛ أن يرى حفيدته في فستان الزفاف.

عقدت فتاة صينية جلسة تصوير مع جدها المسن وهي ترتدي فستان الزفاف، وعلى الرغم من أن فكرة الزواج بعيدة عن خطتها المستقبلية القريبة، نظراً لانشغالها بحياتها المهنية، فإنها أقدمت على تلك الخطوة تحقيقاً لأمنية جدها بأن يراها عروساً قبل وفاته.

وحاكت الفتاة الطريقة التقليدية للزواج، فسارت مع جدها المريض في ممشى إحدى الكنائس الصغيرة لمحاكاة تفاصيل الزفاف التقليدي.

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