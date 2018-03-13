سعوديات يدرسن السينما يأملن عرض أعمالهن في المملكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تستعد طالبات سعوديات يدرسنَ مجالَ صناعة السينما لعرضِ أفلامهن في دورِ العرضِ في المملكة, وذلك بعد قرارِ رفعِ الحظرعنها, وترى الطالباتُ في القرار مجالا لعرضِ مواهبهنَ وتحقيقِ أحلامهن.

بعد مرور خمسة وثلاثين عام, وبعد رفع الحظر المفروض من الرياض على دور العرض السينمائي في المملكة, ترى طالبات سعوديات يدرسن قسم السينما في كلية الهندسة أن أحلامهن بمشاهدة أعمالهن على الشاشة الفضية قد اقترب تحقيقه.

الطالبات اللواتي يدرسن في جامعة عفت الأهلية للبنات في مدينة جدة، يرون أن القرار, فتح لهن أبواب كثيرة وجعلهن أكثر تقبلا في المجتمع.

وأصبح بمقدور الطالبات التصوير خارج الحرم الجامعي للمرة الأولى, حيث كانت الطالبات تواجه صعوبات في الحصول على التصاريح اللازمة للتصوير, إلا أن القرار اعطى لهن مجالا أوسع لاخراج ابداعاتهن وفنونهن.

ويأتي هذا التغيير بعد أن رفع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد القيود التي كانت مفروضة على دور العرض السينمائي العام الماضي، إلى جانب السماح للنساء بحضور مبارايات كرة القدم والمشاركة في الأنشطة الرياضية وقيادة السيارات.





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