دولة عربية تعلن خصومات لشهر كامل بمناسبة يوم السعادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تسعدك التخفيضات وفترة الخصومات؟ إذا كنت من سكان الإمارات، فهذا الأمر سيهمك بلا شك، لأن هذه الدولة العربية اختارت لتحتفل بيوم السعادة عن طريق الخصومات لتسعد محبي التسوق.. في التفاصيل، أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية مبادرة جديدة يوم الإثنين 12 مارس، لخفض الأسعار لمدة شهر خلال الفترة بين 20 مارس الجاري وحتى 20 أبريل المقبل، وذلك احتفالا باليوم العالمي للسعادة لفترة طويلة..

هذه المبادرة الفريدة من نوعها تغطي أكثر من 600 منفذ بيع بالدولة مع عروض تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون يوميا، وتنظم الوزارة المبادرة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وعدد من سلاسل "الهايبر" و "السوبر ماركت" في الدولة، وفق صحيفة "البيان"..

هذا الاتفاق أعلن عنه الدكتور "هاشم النعيمي" مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة مشيرا أنه تم مع مديري سلاسل الهايبر ماركت، والسوبر ماركت والاتحاد التعاوني الاستهلاكي على إطلاق المبادرة الجديدة. وأشار النعيمي إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق السعادة للقاطنين على أرضها..

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