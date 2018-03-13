أول ماراثون نسوي في الموصل منذ تخلصها من داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

شاركت أكثر من ثلاثمئة فتاةٍ من الموصل في الماراثون النسوي الأول الذي تمت إقامتهُ في المدينة بعد تحريرها من إحتلالِ داعش قبلَ نحوِ 8 أشهر.



الماراثون الذي أقامتهُ عددٌ من المنظماتِ النسوية التي عادت للعملِ مجدداً في المدينة لاقى ردودَ فعلٍ إيجابية من قِبَلِ أهالي الموصل حيثُ أبدت مُشارِكاتٌ في الماراثون فرحتهنَ بفسحةِ الحرية التي عادوا ليتمتعنَ بها بعد تخلصهن من إحتلالِ داعش.

و شاركت عدة نساء في الماراثون حيث حمل بعضهن لافتات تذكر بالواقع الصعب الذي عاشته عراقيات ومنها "كفى زواج القاصرات والإعتداء على الأطفال" او "من حقي أن أعبر عن حريتي" و "إكسري صمتك وقولي لا" و "العنف يبدأ عند السكوت".

و تقول مشاركات في الماراثون أن وضع المدينة تغير نحو الافضل وإستتب الأمن , مضيفة أن المرأة قادرة على العمل في أي مهنة أو مجال أو القيام بالفعاليات المختلفة حالها حال الرجل كما هو في دول العالم المتقدمة.

كما شارك رجال أيضا في الماراثون وحملوا لافتات تدعو الى مساندة المرأة و الوقوف الى جانبها.

و كتب على اللافتات التي حملها الرجال "أنا أدعم جميع النساء لكي يحصلن على حقوق متساوية مع الرجال" و "أنا أدعم زميلتي ليتسنى لها العمل في بيئة آمنة".

ومنذ ان استعادت القوات العراقية الموصل في تموز / يوليو الماضي بدأت تتزايد الأنشطة الثقافية التي تشمل نساء بعد ثلاث سنوات من حظر كامل فرضه تنظيم داعش على السكان.

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