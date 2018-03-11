خمسة لوحات جدارية ثلاثية الأبعاد دائمة في"لامير"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اذا لم تتمكن من زيارة منطقة "لامير" في دبي للمشاركة في مهرجان دبي للفنون الثلاثية الأبعاد, فلا داعي للقلق فمازالت لديك الفرصة للاستمتاع ببعض الأعمال هذا العام .فقد تم اختيار خمسة لوحات جدارية لأشهر فناني الشوارع في العالم لتكون من التجهيزات الدائمة للوجهة السياحية المفضلة في دبي.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "دبي كانْفَس" للرسم ثلاثي الأبعاد، التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع "مِراس" في "لا مير" بمنطقة الجميرا 1، بمشاركة نخبة من أهم وأشهر الفنانين العالميين، وبأجندة فعاليات منوّعة تم تصميمها بأسلوب يواكب روح المهرجان، ويسهم في تحقيق أهدافه.

وشملت فعاليات هذه الدورة عروضاً مميزة للرسم المجسّم على الرمال، وورش العمل الفنية المتخصصة، والعروض الموسيقية والترفيهية المباشرة، بهدف خلق أجواء كرنفالية قدمت للجمهور تجربة فريدة للاستمتاع بالفن ضمن أجواء عائلية بلمحة ترفيهية تمنح السعادة لكل أفراد الأسرة، وهو الأسلوب غير التقليدي الذي يسعى "دبي كانْفَس" إلى نشر ثقافة الإبداع من خلاله عبر التعريف بفنون تعتمد على الإبهار البصري بأفكار مبتكرة تمزج بين الواقع والخيال.

ومن بين الفنون التي عرضت في المهرجان الفن المادي القائم على تحويل أشياء بسيطة مستخدمة في الحياة اليومية إلى نماذج مبتكرة بأفكار إبداعية والقطع الفنية التي يتم إبداعها باستخدام الأشرطة اللاصقة إضافة إلى المجسمات القابلة للنفخ بحيث تصير أشكالا فريدة بعد نفخها بالهواء.

وشاركت الفنانة الأميركية تريسي لي ستام، من خلال لوحة وضعت فيها الناس في جرة, ونوهت بأنها بدأت برسم اللوحة بمفردها، لكنها في ما بعد حصلت على مساندة مجموعة من الطالبات من جامعة زايد، حيث أشرفت على تدريبهن في أول المهرجان، مشيرة إلى أنها واجهت في البداية بعض الصعوبات في التواصل مع الطالبات، لكن بعد ذلك علمتهن كيف يمكن الاستفادة من التجربة ووضع الألوان في مكانها الصحيح للحفاظ على الشكل الثلاثي الأبعاد.

ورأت الفنانة الأميركية أن المهرجان يتميز بكونه يبني النجاح على ما تم تقديمه في السنوات الماضية، وهذا ما يؤدي الى إيجاد حالة من الاستلهام للفنانين الشباب. أما لجهة تأثير هطول الامطار على الأعمال التي تم البدء بتنفيذها في 26 من الشهر الماضي، فلفتت الى أن الأجزاء التي لم تكن جفت على نحو كامل احتاجت إلى إعادة العمل عليها، وتعديل الألوان، بينما كانت الأجزاء الجافة بحالة جيدة. ونصحت الفنانين الشباب بضرورة الرسم يومياً والتعلم من خلال التصفح حول الرسم ثلاثي الأبعاد لكسب مهارات جديدة.



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