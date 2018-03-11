الشيخ زايد (الشخصية المحورية) لمعرض أبوظبي للكتاب

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات (رويترز)

أعلنَ معرضُ أبوظبي الدولي للكتاب أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سيكونُ هو (الشخصية المحورية) للدورة الثامنة والعشرين التي تنطلقُ شهرَ أبريل نيسان المقبل.

ويأتي هذا الاختيار تزامنا مع احتفالِ دولةِ الإمارات العربية المتحدة بعام 2018 ”عام زايد“ بمناسبةِ الذكرى المئوية لميلاده.

وقال سيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن الشيخ زايد ”يعد رجل الثقافة الأول، فقد شكلت قضايا الثقافة وبناء مجتمع المعرفة محورا أساسيا مهما من محاور اهتمامه لتحقيق التوازن بين ممارسات أبناء مجتمع الإمارات وسلوكياتهم وضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد بالتزامن مع بناء مستقبل باهر ومنفتح على الثقافات الأخرى“.

وأضاف ”احتفاء بفكر الأب المؤسس ونهجه فإن هذه الدورة ستسلط الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعطاءاته وإسهاماته في مختلف الميادين والمجالات“.

وكان الشيخ زايد (1918-2004) أسس معرض أبوظبي للكتاب في 1981 تحت اسم (معرض الكتاب الإسلامي) ثم ما لبث أن تحول إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 1986 وأقيمت أولى دوراته في مؤسسة قصر الحصن الثقافي قبل أن يصبح حدثا ثقافيا سنويا بدءا من 1993 ونُقل إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقام الدورة الثامنة والعشرون للمعرض في الفترة من 25 ابريل نيسان إلى الأول من مايو أيار. واختيرت بولندا ”ضيف شرف“ دورة هذا العام.

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