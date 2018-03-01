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كيم كاردشيان تنشر أول سيلفي لمولودتها الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام أول صورة لإبنتها الجديدة "شيكاغو" والتي رُزقت بها عن طريق أم بديلة .

وشاركت كاردشيان معجبيها بأول صورة حصرية لها وهي تحتضن ابنتها الصغيرة بعد أن كانت قد استعانت بتطبيق سناب شات لتستخدم احد الفلترات المميزة فيه.

واستطاعت كيم أن تسجـِل رقما قياسيا بعدد الإعجاب الذي حصلت عليه في غضون ساعات من نشر الصورة.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع قد أعلنت أنها أطلقت هي وزوجها مغني الراب كاني ويست على مولودتهما الجديدة اسم شيكاغو ويست. 

 
 

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