كيم كاردشيان تنشر أول سيلفي لمولودتها الجديدة

... تايلور سويفت تهزم كيم كاردشيان وبيونسي على انستغرام بعد أن احتلت كيم كاردشيان عرش الأكثر شعبية على موقع انستغرام لفترة طويلة استطاعت النجمة تايلور سويفت أن تتفوق عليها وأصبحت "ملكة انستجرام الجديدة" حسبما وصفها موقع Hit92.9 مؤخرا، حيث أكد الموقع أن تايلور سويفت تتمتع 45 مليون و500 ألف متابع، وتأتي كيم كاردشيان في المركز الثاني بـ45 مليون و200 ألف.

... كيم كاردشيان تلد ابنها الثاني بعد نشرها صورة سيلفي على انستغرام وضعت النجمة العالمية كيم كاردشيان مولودها الثاني أمس السبت، وذكرت عدة مواقع شهيرة أن المولود ذكر والاثنان بصحة جيدة، وتلقت كيم العديد من التهاني عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك.

... العلماء يفتحون تابوتا لمومياء مصرية عمرها أكثر من 2500 عام! فتح العلماء في متحف Field في شيكاغو تابوتا يحتوي على مومياء لصبي مصري عمره 14 عاما للمرة الأولى منذ اكتشاف التابوت في عشرينات القرن الماضي، وعثر العلماء في التابوت على ابن لكاهن وهو لا يزال ملفوفا في قطعة قماش التحنيط، التي تحول لونها الآن إلى الأصفر وعَلَتها كثيرُ من الأتربة، والتي دُفن فيها الصبي نحو 500عام قبل الميلاد.

... إماراتية واجهت الصعاب وتخرجت مع ابنتها بنفس الدفعة الجامعية تحدت امرأة إماراتية مع ابنتها كل الظروف الصعبة لتنجح في الحصول على شهادتها الجامعية تزامنا مع حصول ابنتها على ذات الشهادة

... تعرفوا على تمارين السكوات سر شد جسم النجمات هل تعلمون ما هي تمارين السكوات Squat وما فائدتها على صحتكم وشد جسمكم؟