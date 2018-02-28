"The Shape Of Water" المرشح الأبرز لجائزة الأوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتصدّر الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار للعام 2017 الفيلم الدرامي والحركة والمغامرات والإثارة والتشويق «شكل الماء» الذي رُشح لثلاث عشرة جائزة من جوائز الأوسكار الأربع والعشرين التي تشمل عددا من الجوائز الرئيسية.ومنها جوائز أفضل فيلم ومخرج وممثلة في دور رئيسي وسيناريو أصلي . وسَجل فيلم «شكل الماء»

ثاني أعلى عددٍ من الترشيحات في تاريخ جوائز الأوسكار، وكانت ثلاثة أفلام أخرى قد سجلت الرقم القياسي في هذه الترشيحات خلال السنين الماضية، وهو 14 ترشيحا.

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم «شكل الماء» على جميع أفلام العام 2017 في عدد جوائز الأوسكار التي يفوز بها وأن يهيمن على جوائز الأوسكار الرئيسية وأن يفوز بجوائز الأوسكار لأفضل فيلم وأفضل مخرج للمخرج جويليرمو ديل تورو، بالإضافة إلى عدد من جوائز الأوسكار الأخرى. ورشح فيلم «شكل الماء» لما مجموعه 341 جائزة سينمائية وفاز بأربع وثمانين جائزة من بينها جائزة رابطة المخرجين الأميركيين لأفضل فيلم وجائزة رابطة المنتجين السينمائيين الأميركيين لأفضل فيلم وجائزة معهد الأفلام الأميركي لفيلم العام.

ويحتل المركز الثاني في عدد الترشيحات لجوائز الأوسكار هذا العام الفيلم الحربي التاريخي «دنكيرك» الذي رشح لثماني جوائز بينها جوائز أفضل فيلم ومخرج. وجاء في المركز الثالث فيلم «ثلاث لوحات إعلانات خارج إيبنج ميزوري» بسبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار بينها جوائز أفضل فيلم وممثلة في دور رئيسي وسيناريو أصلي.

ومع أن الأفلام الدرامية هيمنت على جوائز الأوسكار خلال العقود الأخيرة، فإن ترشيحات جوائز الأوسكار لا تخلو من أفلام الحركة والمغامرات والخيال العلمي التي تهيمن على الإنتاج السينمائي الأميركي الذي بلغ 724 فيلما خلال العام 2017.

يشار إلى أن عدد المرشحين لجوائز الأوسكار الأربع والعشرين هو خمسة مرشحين لكل فئة باستثناء ثلاث جوائز هي كل من جائزة أفضل فيلم التي يتنافس عليها هذا العام تسعة أفلام وجائزة أفضل ماكياج التي يتنافس عليها ثلاثة أفلام فقط وجائزة أفضل أغنية التي يرشح لها خمسة أفلام أو أقل.

وأعلنت أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار لأهم الإنجازات السينمائية للعام 2017 في حفلة حضرها الآلاف من أهل الفن وشاركهم مشاهدتها نحو 1,5 مليار من سكان العالم في أكثر من 200 دولة عبر شاشات التلفزيون. واختار الفائزين بهذه الجوائز أعضاء الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما الذين يزيد عددهم حاليا على 6000 عضو ويمثلون 17 فرعا سينمائيا.

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