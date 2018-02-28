"القافلة الوردية".. تنطلق على امتداد خارطة الإمارات لـ7 أيام

أخبار الآن | دبى – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مواصلة لجهود تعزيز الأمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الفحوص الطبية المنتظمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوفير العلاج الفعّال في الوقت المناسب، لتعزيز فرص النجاة والحد من خطورة المرض، شهد نادي الشارقة للفروسية والسباق، صباح الأربعاء، حفل انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، التي ستجوب على مدار سبعة أيام إمارات الدولة السبع، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد حفل انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية، الذي ياقيم في نادي الشارقة للفروسية والسباق، نخبة كبيرة من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية، وحشد كبير من وسائل الإعلام، ليشهدوا انطلاق المسيرة بطواقمها الطبية وفرسانها من محطتهم الأولى في الشارقة، ليجوبوا إمارات الدولة السبع، ويقدموا خلالها الفحوص الطبية المجانية والاستشارات الطبية عبر العيادات الطبية في كل إمارة، قبل أن يحطوا رحالهم في أبوظبي يوم السادس من مارس المقبل.

وتتميز مسيرة هذا العام بتشغيل عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة للمرة الأولى، التي تشكل نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الكشف المبكر بكلفة بلغت 15 مليون درهم، بعد أن تكللت جهودها الحثيثة على مدار السنوات السبع الماضية بتسجيل هذا الإنجاز الجديد للقافلة، إذ تُعد أول عيادة طبية متنقلة من نوعها في العالم مجهزة بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الحديثة لتقديم الفحوص الإكلينيكية المجانية، للكشف عن سرطان الثدي وفحص سرطان عنق الرحم على مدار العام، بدلاً من تقديمها خلال مسيرة الفرسان فقط.

وتشهد المسيرة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الفرسان منذ انطلاقتها الأولى في عام 2011، حيث بلغ العدد الإجمالي للفرسان المشاركين في مسيرتها الثامنة 230 فارساً وفارسة، بينهم 150 إماراتياً وإماراتية، و65 من دول الخليج العربي وبقية الأقطار العربية، و15 فارساً من أوروبا.

وتستقبل العيادات الطبية المراجعين يومياً طيلة أيام المسيرة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، في مواقع عدة مختارة بكل إمارة من إمارات الدولة، وفي اليوم الأول من المسيرة ستوجد العيادات الطبية في إمارة الشارقة.

ويرافق القافلة الوردية فريق من الكوادر الطبية، ليضم أكثر من 200 طبيب وخبير صحي وممرضة، للتوعية بسرطان الثدي وتقديم الفحوص الطبية والاستشارات المجانية من خلال 30 عيادة طبية في مختلف الإمارات السبع، كما يشارك أكثر من 100 متطوع من مختلف الجنسيات في القافلة.

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