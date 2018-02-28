"إيزي".. القط صاحب الوجه الأكثر تعبيرا على مواقع التواصل

أخبار الآن | دبى – الإمارات العربية المتحدة (pawsplanet.me)

الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تقتصر فقط على البشر، فالحيوانات ايضا قد تصبح مشهورة، وتتحول الى نجوم على مواقع التواصل الإجتماعي.

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القط إيزي هو نجم على مواقع التواص الاجتماعي، لكونه القط صاحب الوجه الأجمل والأكثر تعبيرا.

ويمكنه المنافسة على هذا اللقب مع حيوانات أخرى، فلا احد اطلاقا يمكنه مقاومة نظرات هذا القط، وذلك بحسب ما ورد في موقع "paws planet"

إيزي لديه حساب على إنستغرام وجذب العديد من المتابعين، على الرغم من انه لا يمتلك اي علامات خاصة، الا انه يمتلك وجه رائع وع عيون ذهبية عملاقة.

الصور من موقع "paws planet"

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