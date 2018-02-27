دبي للقوارب ينطلق اليوم بمشاركة 845 شركة وعلامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعود معرض دبي العالمي للقوارب 2018 اليوم ليستقبل زواره بمجموعة واسعة من نشاطات الرياضات المائية المثيرة، والعديد من مشاهير الرياضة العالميين، إضافة إلى مجموعة فريدة من اليخوت الفاخرة، والأنشطة الترفيهية الممتعة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويَتخذ المعرض هذا العام موقعًا جديدًا مؤقتًا على قناة دبي المائية بجميرا، قرب نادي دبي للسيدات، وتتواصل فعاليات الدورة 26 من المعرض حتى 3 اذار مارس، وتشهد مشاركة 20 يختًا فائق الفخامة، من ضمنها اليخت "شاكرا" الذي يبلغ طوله 86 مترًا، من صناعة شيبسويرف غيبر في، واليخت "سيرينتي"، الذي يبلغ طوله 72 مترًا، من صناعة أوستال. كما يشهد المعرض 43 إطلاقًا إقليميًا وعالميًا لمجموعة من كبرى شركات تصنيع القوارب، والتي تشمل فيريتي لليخوت وريفا وبيريللي.

ويستقطب الحدث الأهم للملاحة الترفيهية في الشرق الأوسط 845 شركة وعلامة تجارية من 61 بلداً، من ضمنها 91 شركة تستعرض ابتكاراتها للمرة الأولى في المعرض، مثل مانغوستا، المصنع الإيطالي لليخوت الفاخرة الطويلة، وسوفرين سيز هيرميز، الشركة اليونانية لصناعة اليخوت الفاخرة، إلى جانب توليو أباتي صانع الزوارق السريعة الإيطالي، ورولف لانغ دريسدن، الشركة الألمانية لتصنيع المقاييس والعدادات ذات التصميم الفاخر.

ويقدم المعرض مجموعة من الأنشطة المثيرة والاستعراضات المشوقة، مع عروض الألواح الطائرة التي يقدمها مشاهير الرياضات المائية العالميين بو كرووك ومانع المرزوقي، فيما يقدم الأميركي أليكس ماسون لزوار المعرض استعراضاً مثيراً في التوازن والمشي على الحبال، كما يمكن للحضور المشاركة في فعالية سباقات سي كارت ضد الزمن، وإلقاء نظرة قريبة على غواصة سي بريتشر وأدائها الفريد.

ويستقطب معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام مجموعة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الملاحة الترفيهية، مثل آرت مارين، وسي بوب، وجلف كرافت، وأميلز، لتستعرض مجموعة مختارة من منتجات هذا القطاع، إلى جانب باقة من كبرى العلامات التجارية في المنطقة والعالم على مدى خمسة أيام، لتتاح لهم الفرصة خلالها للتواصل مع العملاء والتعرف على أهم اللاعبين في مجال الملاحة والعمل معهم، مما يؤكد مكانة دبي العالمية كإحدى أهم الوجهات العالمية لقطاع الملاحة الترفيهية.

غطس

كما يُقام معرض الشرق الأوسط للغطس في موقع واحد إلى جانب معرض دبي العالمي للقوارب، ويشهد معرض الشرق الأوسط للغطس مشاركة كبرى الشركات الناشطة في هذا المجال من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

سيارات فاخرة

كما تعود منصة السيارات الفاخرة هذا العام، لتتيح لزوار المعرض تجربة أحدث السيارات الفاخرة، فيما تعود منطقة الشاطئ ذات الشعبية الكبيرة. وتضفي استراحة نيكي بيتش مزيدًا من أجواء المتعة في المنطقة الشاطئية لمعرض دبي العالمي للقوارب.

سباق

كما يمكن للزوار الاشتراك في سباق دبي للتجديف، الذي يشهد حضور 150 شخصًا يتسابقون على متن ألواح التجديف وقوارب الكانو، وإلى جانب السباق يشهد المعرض تنظيم مسابقة بناء القوارب، التي تمثل فرصة ممتعة لتطوير الروح الجماعية لجميع محبي النشاطات المائية.

سلطة دبي الملاحية

وتستعرض "سلطة مدينة دبي الملاحية" أبرز التطبيقات والمنصات الإلكترونية الذكية التي تمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز استدامة القطاع البحري. ويأتي ذلك على هامش مشاركتها بالمعرض.

وسيحظى زوار جناح السلطة البحرية بفرصة الاطلاع على "معلومات دبي البحرية" وعلى تطبيق "سلطة مدينة دبي الملاحية الذكية- المتعامل الذكي" الذي يوفر بوابة مباشرة للوصول إلى معلومات وافية حول الخدمات التي تقدمها السلطة والتي تشمل "الخدمات الإلكترونية" و"الدفع الإلكتروني"، ومعلومات الطقس البحرية واختبار التقييم الذاتي للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية وغيرها من الخدمات.

دليل

وقال محمود عويضة، مدير إدارة تقنية المعلومات في "سلطة مدينة دبي الملاحية": نخطو خطوات سبّاقة باتجاه توظيف الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الذكية بالشكل الأمثل في خدمة الصناعة البحرية، وهو ما يتجسد في تطبيقاتنا ومنصاتنا الذكية التي تمثل دفعة قوية باتجاه تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري بما يتواءم وأحدث الابتكارات الذكية الداعمة للتطلعات الحكومية في خفض نسبة المراجعين بمعدل 80% بحلول نهاية العام 2018. وسيحصل زوار جناح السلطة البحرية على الكتاب التعريفي "دليل دبي لاستخدام الوسائل البحرية ذات المحركات" باللغتين العربية والإنجليزية مجاناً، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه الكتاب العالمي الوحيد من نوعه الذي يضم نسخة باللغة العربية حول كيفية استخدام الزوارق ذات المحركات.

علامات تجارية

وللسنة الثانية عشرة على التوالي، تعرض شركة سعيد محمد الكندي وأولاده التابعة لمجموعة الكندي، أحدث العلامات التجارية البحرية في معرض دبي العالمي للقوارب، وقال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي: نعرض أحدث تقنيات المعدات البحرية المتوفرة حتى الآن. ونحن ملتزمون بأن نكون جزءًا لا يتجزأ من المعرض، وتُعد الشركة من الموزعين البارزين للعلامات التجارية البحرية العالمية مثل، كليما، وكوهلر، وباركر ووتر ميكرز.

مواقف

تتوفر العديد من مواقف السيارات المجانية لزوار المعرض في موقعه الجديد المؤقت بجميرا، قرب نادي دبي للسيدات، فيما يمكن للزوار من محبي وسائل النقل العام الانتقال على متن الباص أو التاكسي المائي من محطة الحبتور سيتي على قناة دبي المائية إلى مكان الحدث. ويستقبل الحدث الزوار يوميًا من 3 عصرًا إلى 9:30 مساءً، من 27 فبراير إلى 3 مارس.

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