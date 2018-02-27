بعد 20 سنة سيكون بالإمكان الذهاب للمريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رائد فضاء بريطاني أنه من المحتمل أن يتمكن البشر من الهبوط على الكوكب الأحمر بعد 20 سنة، بفضل التكنولوجيا التي صممتها شركة سبيس إكس.

ويعود ذلك الى ان نجاح إطلاق صاروخ فالكون الثقيل فـَتح صفحة جديدة في تاريخ استكشاف الإنسان للفضاء، و إن الشركة افتـَتحت صفحة جديدة في تاريخ دراسة واستكشاف الفضاء المثيرة للاهتمام. وأن الناس سيكونون على المريخ في نهاية ثلاثينيات القرن الحالي. و لتحقيق هذا الهدف تعمل وكالات الفضاء الحكومية ولجاُن تنسيق ِ بحوث الفضاء".

ويعبر رائد الفضاء البريطاني عن ثقته بأن الدور الرئيس في دراسة الفضاء سيكون للمحطة الدولية القريبة من القمر. ووفق توقعات بيك سيبدأ العمل في بناء هذه المحطة عام 2022. وهذه المحطة ستكون أهم نقطة للانطلاق نحو المريخ".

وأضاف "نحن نرى أن هناك من ينوي مثل شركة إلون ماكس وشركات أخرى، إرسال الراغبين إلى المريخ. لذلك أعتقد بأنه في النتيجة سنعمل معها ونتعاون في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبعد ذلك سننطلق نحو المريخ".