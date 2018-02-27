"برلين السينمائي" يحقق أرقام قياسية عديدة في سوق الفيلم

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (روتيرز)

قدمت إدارة مهرجان "برلين" السينمائي، كشف حساب، عن دورته الأخيرة، التي انتهت يوم الأحد الماضي، مؤكدة أن الدورة الماضية كانت ناجحة بكل المقايس.

وكشفت الإدارة عن الإقبال الكبير الذي يحققه المهرجان عامًا بعد آخر، حيث استقبلت هذه الدورة 21 ألف شخص من المعتمدين لدى المهرجان يمثلون 130 بلدًا، كما تم بيع 330 ألف تذكرة للجمهور، الذين رغبوا في مشاهدة أكثر 400 فيلم عرضها المهرجان.

وأضافت الإدارة، أن بعض الفعاليات حققت نجاحًا كبيرًا، ونالت اهتمام وتفاعل كبير من الجمهور، ومنها تكريم النجم الأمريكي "ويليام دافو" الذي منحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني.

أما فيما يخص سوق الفيلم الأوروبي، فكان من عناصر القوة لدى المهرجان خلال هذه الدورة، وحقق رقمًا قياسيًا خلال هذه الدورة بعد أن وصل عدد زواره إلى 10 آلاف زائر من 12 دولة، كما وصل عدد المشترين إلى ألف و838 بينما وصل عدد العارضين 546، وتم عرض 800 فيلم من الشركات المختلفة.

ومن ناحية الإنتاج المشترك، عقد 1300 اجتماع مع عدد من الشركات والمواهب الصاعدة، لفحص عمليات الإنتاج المشترك وتقديم الدعم اللازم لهم، وهي الاجتماعات التي حققت نتائج مذهلة خلال السنوات الأخيرة، وانعكست بشكل إيجابي علي المهرجان بعد أن تم اختيار 3 أفلام من نتاج الإنتاج المشترك للعرض في المهرجان.

وعلى مستوى المواهب الجديدة، استقبل المهرجان هذه الدورة 250 موهبة، يمثلون 80 بلدًا، وقد التقت المواهب لتقديم رؤى وأفكار حول المستقبل، كما شاركوا في جلسات نقاشية مع عدد من كبار المخرجين وصناع السينما ومنهم جوس فان سانت، جوزفين ديكر، كريستيان بيتزولد، نانسي شرايبر، أجنيس جودار، توم تيكوير، مونيكا لايرانا، ولاف دياز.