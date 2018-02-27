الجسمي يشدو بقصيدة من تأليف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
تحولت قصيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، أغنية عاطفية حملت اسم “عسل”، ويقول مطلعها “غلاك عندي”.
الفنان الإماراتي حسين الجسمي أنجز الأغنية العاطفية من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقام بتلحينها بنفسه، وبثت عبر جميع الإذاعات الإماراتية المحلية والخليجية والعربية.
هذه الأغنية التي يقول مطلعها “غلاك عندي” قد بثت عبر جميع الإذاعات الإماراتية المحلية والخليجية والعربية.. كما نشر الجسمي الأغنية العاطفية الجديدة المستوحاة من أشعار محمد بن راشد آل مكتوم على حاسبه في موقع “يوتيوب”
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