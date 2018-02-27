الجسمي يشدو بقصيدة من تأليف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

... نفي نسب قصيدة الرثاء إلى محمد بن راشد نفى مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يكون حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ هو صاحب القصيدة التي نسبت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رثاء نجله الشيخ راشد بن محمد الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

... العراقي كاظم الساهر يغني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كشفت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية أن قصيدة "الأمل" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيغنيها المطرب العراقي كاظم الساهر.

... احذر كتابة 5 معلومات على صفحتك بـ"فيسبوك" حذرت صحيفة أمريكية من إتاحة 5 معلومات خاصة بالمستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأنها قد تتسبب في حصول الكثير من السرقات والمشاكل.

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... بعد 20 سنة سيكون بالإمكان الذهاب للمريخ أعلن رائد فضاء بريطاني أنه من المحتمل أن يتمكن البشر من الهبوط على الكوكب الأحمر بعد 20 سنة، بفضل التكنولوجيا التي صممتها شركة سبيس إكس