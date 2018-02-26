دبي تطرح النموذج الأولي لقطار "الهايبرلوب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أزاحت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي الستار عن النموذج الأولي لتصميم مشروع قطار "هايبرلوب"، خلال مشاركتها في شهر الإمارات للإبتكار هذا الأسبوع.



ويهدف التصميم إلى مساعدة عربات القطارات المعلقة في الأنابيب، والتي تصل سرعتها إلى 1200 كيلومتر في الساعة، حيث يمكن للقطار قطع المسافة من دبي إلى أبوظبي في 12 دقيقة فقط، مقارنة مع ساعة ونصف بالسيارة، ونقل نحو 10 آلاف راكب ذهابا وإيابا في الساعة.

وكان المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أعلن أن الهيئة "ستكشف خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار"، عن النموذج الأولي لتصميم "هايبرلوب"، الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بالتعاون مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون". ولفت إلى أنها "ستعرض حزمة من المبادرات، مثل وحدات التنقل الذاتية القيادة ومؤشر الابتكار في التنقل الحضري".

وقال الطاير إنّ "إطلاق هذه المبادرات يندرج في إطار توجّهات الحكومة بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وجهود الهيئة لتوفير مواصلات ذاتية القيادة من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل الذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي الذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25 في المئة من رحلات التنقل في دبي إلى ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030".

يُضاف إلى ذلك، "تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وبين السعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات، تدعم جهود الإمارات في أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمية، في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021".

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