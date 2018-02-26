"توريساشي" و "ساشيمي" أطباق من الدجاج النيئ في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقدم مطعم في اليابان طبقا من الدجاج النيئ رغم التحذيرات الصحية من الاطباء و الباحثين باضرار هذه الاطعمة.

الا أن اليابانيون لا يزالون يتناولون الدجاج النيئ ,ويطلق المطعم على الطبق " توريساشي" كما يعرف باسم " تشيكن ساشيمي" .

وعلى الرغم من اعتماد البعض عليها كحمية غذائية ولكن دراسات افادت بأن هذه الأطعمة ضارة جدا ، لأنها تخفي ميكروبات خطيرة وبعض أنزيمات السموم، كما تسبب أمراض الكبد والسرطان.

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