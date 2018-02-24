ولادة وحيد قرن أبيض وثلاثة نمور بيضاء بحديقة حيوانات فرنسية

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

ولد وحيد قرن أبيض وثلاثة نمور بنغال بيضاء، وهما نوعان مهددان بالصيد غير الشرعي في العالم، مطلع شباط (فبراير) الجاري في حديقة حيوانات في شمال شرقي فرنسا، على ما قالت حديقة الحيوانات .

وولدت أنثى وحيد قرن أبيض تدعى «أرينكا» يبلغ وزنها 85 كيلوغراماً «في الأول من شباط (فبراير) الجاري بعدما حملت بها هيكاو مدة 15 شهراً»، على ما أوضحت حديقة الحيوانات في أمنيفيل في شمال شرقي فرنسا.

وأضافت الحديقة أن الوالد «عملاق يبلغ وزنه الطنين تقريباً». وتضم الحديقة «واحدة من أكبر مجموعتين لوحيد القرن في أوروبا».

وأرينكا هو رابع وحيد قرن يولد في هذه الحديقة. وكان أول وحيد قرن رأى النور في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2014 وانتقل الخميس الماضي إلى «بيكسي بيرغن سافاري بارك» في هولندا من أجل التكاثر والمحافظة على تنوع جيني.

وشهدت حظيرة نمور بنغال البيضاء ولادة ثلاثة صغار هما ذكر وأنثيان في الخامس من شباط (فبراير) الجاري.

وجاء في بيان الحديقة أن وحيد القرن والنمور البيضاء ""نوعان يتعرضان لصيد غير شرعي قاتل في العالم يذهب ضحيته أربعة حيوانات وحيد قرن في اليوم، وبات عددها أقل من 25 ألفاً في الطبيعة فيما عدد النمور البيضاء أقل من أربعة آلاف، من بينها ألفا نمر بنغالية





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