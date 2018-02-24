طائرة مهجورة في بالي تتحول الى مزار سياحي

أخبار الآن | جاكرتا - أندونيسيا (وكالات)

وجد صاحب قطعة أرض في بالي، بإندونيسيا، طائرة من طراز "بوينغ 737″، في أرضه، دون أن يعرف كيف وصلت إلى هناك، وهو ما حول الطائرة، والأرض إلى مزار سياحي مهم؛ فور انتشار لغز هذه الواقعة العجيبة.وذكر تقرير

نشره موقع "ديلي ميرور" اليوم، أن السكان المحليين، يؤكدون أن صاحب الطائرة، ربما نفدت أمواله، وأراد تحويلها إلى مطعم لكنه فشل!الطائرة التي ظهرت في هذه البقعة من الأرض، محاطة بالغموض؛ حيث لا أحد يعرف كيف

وصلت إلى هناك، وأصبحت مزارا سياحيا لعدد كبير من السياح، الذين سمعوا عنها، ورغم أن صاحب الأرض لا يسمح للزوار بالاقتراب من الطائرة، إنه يسمح بتصويرها، والنظر إليها من موقع يسمح برؤيتها جيدا.

ولا تعد هذه الطائرة هي الطائرة الوحيدة المهجورة من طراز "بوينغ 737" في بالي، فهناك طائرات عملاقة تقع في "كيدونغانان"، بجوار "دانكن دونتس".

مصدر الصور : صحيفة الديلي ميل البريطانية





اقرا ايضا

أول تصميم لهايبرلوب الرابط بين أبوظبي ودبي

تدشين "صرح زايد المؤسس" الإثنين 26 فبراير