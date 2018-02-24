سعوديون يحضرون أول مهرجان لموسيقى الجاز في المملكة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

شهدت العاصمة السعودية انطلاقَ فعالياتِ أولِ مهرجانٍ للجاز يقامُ في المملكة العربية السعودية.

وشهدَ الحفلُ الذي أقيمَ في النادي الدولي للجولف، حضورا كبيرا، في ظلِ جهودٍ مكثفة من هيئةِ الترفيهِ السعودية بتغييرِ خارطةِ الترفيه في المملكة، وتوفيرِ جميعِ الأنشطةِ اللازمة لإمتاعِ السعوديينَ والمقيمينَ في المملكة على حدٍ سَواء.

وقال عبادة عوض، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المهرجان، إن المهرجان باع أكثر من 6 آلاف تذكرة للحفلات التي تقام على مدار 3 أيام. وأشار إلى أن هناك فرقا متنوعة الثقافات والخلفيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا نيوأورليانز، حيث انتشرت ثقافة موسيقى الجاز منها إلى العالم.

وانتشرت موسيقى الجاز من نيو أورلينز إلى شيكاغو وبالتيمور وواشنطن ونيويورك وبوسطن. وكانت فرق موسيقى الجاز تتكون من 7 أو 8 عازفين غير محترفين، لتنتشر بعدها في مختلف أنحاء العالم بداية من ستينيات القرن العشرين مع ظهور التلفزيون وانتشاره ونمو صناعة الموسيقى في شكل متضخم.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستنظم أكثر من خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام الجاري وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

وخطط الترفيه مدفوعة في الأساس بأهداف اقتصادية وذلك في إطار برنامج إصلاحي لتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط وإيجاد قطاعات جديدة توظف الشباب السعودي.

وتمثل خطط الترفيه أيضا تغييرا في الحياة الاجتماعية السعودية وتخفيفا تدريجيا للفصل بين الجنسين رغم استمرار القيود. ففي المهرجان تم تقسيم المنطقة أمام المسرح إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء لكن الجماهير كانت من الجنسين في أماكن جلوس العائلات على الجانبين وفي الخلف.



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