بعد هذه الدراسة.. ستودعون الجلوس ساقاً فوق أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يُعتبر الجلوس ووضع رجلٍ على أخرى، عادة يوميّة لدى السيّدات، كما أنّها موجودة بشكلٍ متفاوت لدى الرجال.

في هذا السياق نشر موقع بريطاني دراسة حديثة تكشف تأثير هذه الوضعيّة على صحّة وسلامة الإنسان.

وأوضحت الدراسة أنّ وضع ساقٍ على أخرى أثناء الجلوس، قد يرفع ضغط الدم، ويؤدّي الى بعض التشنّجات في الرجل وتنميل في الأطراف.

اقرأ أيضا:

بيجو تفاجئ عشاقها بـ "508" الفخمة والجذابة بـ"جنيف"

مغارة بني عاد بولاية تلمسان تحفة علمية بمواصفات خيالية

وأظهرت دراسة أخرى أنّ الوضعيّة نفسها قد تُسبّب مشاكل على مستوى الرقبة والظهر، اضافةً الى بعض الآثار السلبيّة على العامود الفقري ومنطقة الحوض.

وأشار المركز الطبي لجامعة Rotterdam في دراسته الى أنّ هذه الوضيّة تُساعد على تشغيل وتمديد عضلات الساق كافّة.

اقرأ أيضا:

كم تحتاج من المال كي تكون سعيدًا؟

عقار ياباني جديد يقضي على الإنفلونزا خلال 24 ساعة