فنانة فلسطينية تنسج الأفكار مع خشب وخيوط لتبدع لوحات فريدة

أخبار الآن | غزة - فلسطين - رويترز)

تبدع فنانة فلسطينية شابة، تقيم في غزة، قطعاً فنية متميزة، لكن بطريقة مختلفة، وقد علمت الخريجة الجامعية، التي تدعى سحر وشاح، نفسها إبداع أعمال فنية عبارة عن لوحات ملونة باستخدام مسامير تدقها في قطع خشبية ثم تنسج ما بينها باستخدام الخيط، حيث شاهدت فيديوهات على الإنترنت لتتعلم فنها الفريد الذي تعكس من خلاله قضايا سياسية وشخصية.

وتطرقت سحر لكيفية تعرفها على هذا الفن وقالت انها تعرفت عليه عن طريق الإنترنت صدفة بعد أن وجدت لوحة بمسامير وخيطان اعجبتها، ثم جربتها بنفسها وطورت موهبتها شيئا فشئيا.

وتأمل سحر أن تتمكن يوما ما من الخروج من قطاع غزة المحاصر لتدرس الفن في الخارج.

وعن ذلك قالت سحر "في المرة القادمة، لدي معرض خاص لفن المسامير والخيطان، واعربت عن رغبتها في تقديمه للعالم واجراء دورات تعليمية لكثرة طلب الناس لتعلم هذا الفن".

وتبيع سحر لوحاتها عن طريق الإنترنت بسعر يتراوح بين 20 دولارا و100 دولار للوحة الواحدة.



وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نحو 33 في المئة من الفلسطينيات عاطلات. وتضيف أن معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في قوة العمل يبلغ 17.4 في المئة فقط وهو من بين أدنى المعدلات في العالم.



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