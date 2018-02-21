كلوني وأمل يتبرعان بنصف مليون دولار للناجين من هجوم فلوريدا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العرب



تبرع النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجتُه المحامية أمل كلوني بـ 500 ألف دولار، دعمًا لمسيرةٍ يقودها طلبة ناجون من إطلاق النار في مدرسة جنوبى ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي أسفر عن قتل 17 شخصًا، وقالت عائلة كلوني في بيان إنهما تأثرا بـ"قوة وبلاغة" الطلاب، وقالا إنهما سيحضران احتجاج المجموعة الذي يقام تحت عنوان "مسيرة من أجل حياتنا" في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ال 24 من شهر اذار مارس المقبل..



وأضاف نجم هوليوود في بيان ”أسرتنا ستكون هناك في 24 مارس (آذار) للوقوف إلى جانب هذا الجيل المدهش من الشباب من كل أنحاء البلاد، وباسم طفلينا إيلا وألكسندر سنتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للمساهمة في نفقات هذا الحدث الكبير. إن حياة أطفالنا تعتمد عليه“، ويشتهر كلوني وزوجته، محامية حقوق الإنسان أمل التي وضعت التوأمين إيلا وألكسندر العام الماضي، بتقديم مبالغ مالية ضخمة لقضايا سياسية.

وكانا قد تبرعا العام الماضي بمليون دولار لمنظمة حقوقية في أعقاب مسيرة لدعاة سيادة العرق الأبيض في فرجينيا مما أدى إلى احتجاجات مقابلة من السود ووفاة امرأة، ويشارك طلاب من مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية التي شهدت الواقعة في تنظيم المسيرة.

ويواجه نيكولاس كروز (19 عاما) الطالب السابق بالمدرسة والمشتبه به في الواقعة عددا من تهم القتل بعد مقتل 14 طالبا وثلاثة من العاملين وإصابة أكثر من عشرة آخرين عندما فتح النار من بندقية نصف آلية في أدمى حادث قتل جماعي بمدرسة ثانوية في الولايات المتحدة..

اقرأ أيضا:

جورج كلوني يكشف السبب الحقيقي لوقوعه في غرام أمل علم الدين





