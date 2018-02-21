بالفيديو - شرطي مصري ينقذ طفلا من الموت المحقق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أنقذ شرطي مصري طفلا في عامه الخامس من الموت المحقق بعدما تلقفه بيديه إثر سقوطه من طابق مرتفع.

وأظهرت لقطات مسجلة من كاميرا مراقبة أحد المباني بمحافظة أسيوط جنوب مصر ثلاثة أمناء شرطة ينظرون بقلق للمبنى حيث كان الطفل متعلقا بشرفة منزله.

ولم تمر ثوان حاول خلالها الأمناء البحث عما يمكنهم انقاذ الطفل به إلا وكان الطفل يهوى نحو الموت المحقق إلا أن أمين الشرطة كميل فتحى جيد تلقفه بين ذراعيه بمساعدة زميليه حسن سيد على و صبرى محروس عزيز.

وأكدت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الطفل لم يصب بأي أذى، بينما أصيب جيد إثر سقوط الطفل على وجهه ونقل إلى المستشفى للعلاج.

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