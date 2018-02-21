إن الذي ملأ اللغات محاسِناً .. جعل الجمال و سرَه في الضاد ..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لاشك بأن اللغة العربية هي اللغة الأكثر سحراً و تفرداً بين سائر لغات العالم، فلعذوبةِ و تنوع مفرداتها و سحرِّ تراكيبها ميزة خاصة لم تتصف بها أي لغة أخرى من قـَبل ... نـَظم لها الشعراء أبياتاً في المديح و الرثاء ، نَذكر منها ما قاله الشاعر احمد شوقي..

لكن وفي ظل التطور التكنولوجي وانتشار طرق التعلم الحديثة... باتت "لغة الضاد" عُرضة للتهميش أمام اللغات الأخرى...ومع وجود المناهج التقليدية ، وندرة المحتوى العربي الجذاب للأطفال ..يبحث كثير من الآباء والأمهات عن خطواتٍ سهلة تجعل العربية الفصحى جذابة لأطفالهم...

اذ ان تنمية ميولِها لديهم بات مطلبا تربويا وثقافيا ،، نظرا لما يتسم به عالم اليوم من انفجار ٍ معرفي ٍ سريع ٍ ومتغير لم يَعد التعليم الرسمي كافيا لملاحقته .. فكيف نُحبّب اللغة العربية لطلابنا ؟ وما هي الوسائل والطرق التي تهْدم الهوّة الموجودة بين اللغة العربية وأبنائها ؟



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