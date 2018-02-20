حسب شكل جسمك تعلمي طرق اختيار الملابس المناسبة لك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار )



تميل المرأة بفطرتها الى الاهتمام بمظهرها الخارجي ومواكبة الموضة للظهور بمظهر متألق وجذاب يخطف الأنظار, ومن اساسيات المظهر الجذاب والأنيق الاختيار المناسب للملابس التي تبرز جمالك وتخفي عيوب جسمك، ينقسم أشكال جسم المرأة المتعارف عليها الى خمسة أشكال وهي : الجسم بيضاوي الشكل، و المستطيل الشكل، والجسم على شكل ساعة رملية، وعلى شكل مثلث مقلوب أو على شكل كمثرى، وسنورد اليكِ سيدتي كيف تستطيعين تمييز نوع شكل جسمك لكي تتمكني من اختيار الملابس الملائمة له لتحصلي على مظهر جذاب و متناسق وأنيق.

الجسم على شكل ساعة رملية

يعتبر هذا الشكل هو شكل الجسم المثالي للمرأة ويعتبر رمز للجمال والأنوثة ، يتميز هذا الجسم بتخزين الدهون على مستوى اعلى الكتفين ومنطقة الفخذين والأرداف من الأسفل الشيء الدي يخلق نوع من التوازن بين المستويين.

و إذا كنتِ سيدتي من هذا النوع فإحرصي على إختيار الملابس التي تعمل على إبراز جمال جسمك بإختيارك الفساتين التي تميز خصرك المثالي ويفضل إختيار الملابس ناعمة الملمس والبناطيل الضيقة التي تتسع لأسفل والتنانير الدائرية القصيرة التي تبرز جمال ساقيك.

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الجسم على شكل كمثرى

يتميز هذا النوع من الأجسام بأكتاف ضيقة حيت يكون قياس الفخذين والأرداف أكبر بكثير من قياس الكتفين لأن جسم المرأة في هذا النوع يميل إلى تخزين الدهون في الفخذين والمؤخرة بشكل كبير من الكتفين, وإذا كنت سيدتي من هذا النوع فإحرصي على إختيار الملابس التي تخفي عدم نتاسق هذا، لذا عليك إختيار الملابس التي تحدد الخصر مع اخفائها لامتلاء منطقة الوركين, إختياري الملابس ذات الزخرفة على الأكتاف والملابس الواسعة لأسفل و الفساتين الضيقة من أعلى الخصر وفضفاضة الشكل من أسفله, مع اختيار سراويل الجينز ذات العرض الواحد والمستقيمة الشكل.



الجسم على شكل مثلث مقلوب

يسمى هذا النوع بمثلت مقلوب الشكل أو الفراولة و يتميز هذا النوع من الجسم بأنه عرض الكتفين بالنسية للفخذين والأرداف ويتمتع هذا النوع بصدر ممتلئ وخصر نحيف وسيقان طويلة ورفيعة الشكل وهذا النوع يفتقد الى الكثير من المنحنيات الأنثوية الجميلةولإظهار مفاتنك الأنثوية سيدتي عليك بإختيار الملابس مثل القمصان والبلوزات ذات الأقمشة الخفيفة والتي تخفي عرض الكتفين وذات الألوان الزاهية وعليك إختيار الجينز والتنانير ذات الخصر العالي.



الجسم على شكل مستطيل

الجسم مستطيل الشكل أو ما يسمى بشكل الموزة يتميز هذا النوع بأن عرض الكتفين مساوي تماما لعرض الوركين مع صغر الأرداف والثديين وتكون عادة هذا الجسم أشبه بالجسم الطفولي المفتقر للأنوثة وعلى الرغم من ذلك فإن غالباً ما يملك هذا الجسم عارضات الأزياء والرياضيات هذا الجسم يمكن أن يقال عليه الجسم النحيف ويكون تخزين الدهون في الجذع والظهر.



وإذا كنت سيدتي تنتمين إلى هذا النوع فعليك إختيار الفساتين ذات الثنيات لتعطيك حجما اكبر للارداف واحرصي على إختيار الملابس ذات الطبقات والتناتير الواسعة التي تظهر الخصر بشكل أجمل وتجنبي الملابس المنقوشة والملابس التي تظهرك بمظهر ذكوري الشكل .



الجسم على شكل بيضاوي

من علامات الجمال أن يكون لديك جسم متناسق وخصر محدد الشيء الذي يفتقر له الشكل البيضاوي او ما يسمى بشكل التفاحة حيت تتوزع الزوايا على جميع انحاء الجسم من أعلى مع صغر الجسم من أسفل.

ولكسب التوازن في جسمك عليك بإختيار الملابس ذات اللون الأسود ولكن ليس دائما وتجنبي الملابس ذات الانسجة الرخوة والخفيفة والجينز والتنانير الضيقة التي تظهر عدم تناسق شكلك واحرصي على إختيار الملابس دات الالوان الغامقة التي لا تحتوي على نقوش و زخرفة من فوق والمزخرفة من أسفل، اما لمنحك اطلالة ملونة لا تترددي في اختيار اكسسوارات تكسر اللون الغامق في ملابسك، انطلاقا من معرفتك لشكل و نوع جسمك تستطعين الآن سيدتي إختيار الملابس المناسبة لك التي ستمنحك مظهرا انيقا ومتناسقا..

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