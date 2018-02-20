تعرف على الهاشتاغات العربية أكثر تداولاً في الساعات الماضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث والقضايا، والتي تم ترجمة أغلبها على شكل هاشتاغات عبر موقع تويتر تفاعل معها المغرودن بشكل كبير ولافت.

تالياً تعرض لنا الزميلة عفراء الجول ملخص لكل ما ناقشه المغردون العرب .

من أبرز الهاشتاغات التي تم إطلاقها وحظيت بتفاعل كبير، ما يتعلق بالقمة الأوروبية النارية التي ستجمع تشيلسي الانجليزي ببردوري برشلونة

شلونة الاسباني في دوري الأبطال.

لودميلا وبعنوان غدارة غدارة استذكرت مباراة العودة بنصف نهائي دوري الأبطال في لندن عام 2009، الأمور تسير لصالح البلوز ولكن في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع تمكن إنيستا من تسجيل الهدف القاتل والذي نعرفه بـ"غدارة غدارة" وفقًا لتعليق عصام الشوالي.

أما رد يوسف فجاء بهدف آخر متحديا فيه مناصري البرسا قائلاً : هل تذكر هدف توريس الذي أقصى برشلونة من دوري الأبطال في قلب الكامب نو؟

بينما ذكر بسام أن المباراة سيحدد مصيرها نغولو كانتي نجم وسط البلوز وسيرجيو بوسكتس لاعب ارتكاز برشلونة

#عادي_تتزوجين_واحد_مكرش .. كان أيضاً من أبرز الهاشتاقات التي شهدها تويتر في الساعات الأخيرة ووجد تفاعلا كبيرا خاصة من قبل المغردين السعوديين.

خالد سعود علق على الهاشتاغ قائلاً : برغم ان فتيات اليوم لديهن تطلعات مادية كبيرة الا ان حلم الأرتباط برجل وسيم حلم يراود كل فتاة وبالرغم من ذلك فقد تتنازل الفتيات عن أحلامهن فى الأرتباط برجل وسيم اذا لم يتحقق شرط الوسامة فى العريس وتحققت باقى الشروط المادية الأخرى.

بدوره سلطان الشهري اختصر الهاشتاغ بهذا المشهد للفنان السعودي ناصر القصبي

هاشتاغ #حياتي_حتبقي_احسن_لو أيضا من أبرز الهاشتاغات النشطة وعبر فيه المغردون من خلاله عن تطلعاتهم وآمالهم.

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