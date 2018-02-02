إقامة مدينة ترفيهية في مصر على غرار "ديزني لاند"

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

وقعت مصر على عقد لمشروع إنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند" في العلمين بمحافظة مطروح.

وأوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الخميس، أن محافظ مرسى مطروح علاء أبو زيد، وقع عقدا لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند" باستثمارات أمريكية وسعودية تصل إلى 3.3 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان أن التوقيع جرى مع ليزا ستيفن العضو المنتدب لشركة "إنترتنمنت وورد" للمدن الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنشاء المدينة الترفيهية بالعلمين على مساحة 5080 فدانا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن تمويل المشروع أو الوقت المتوقع لبدء الأعمال أو الوقت المستهدف للانتهاء من إنشاء المدينة.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا توقيع عقدين آخرين، الخميس، أحدهما لإقامة مشروع سياحي باستثمارات إماراتية تبلغ 1.2 مليار جنيه (68.1 مليون دولار)، على مساحة 172 فدانا بمرسى مطروح.

إقرأ أيضاً:

زوجان يسافران عبر الزمن ليلتقطا صورا مذهلة لزفافهما

أشهر عازف بيانو يستعير يداً لإحياء حفلته