نجوم بلا حدود يعود إلى شاشة تلفزيون الآن في موسم جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بعد النجاح الكبير الذي حققهُ برنامجُ المواهب الأكثر ابتكارا في العالمِ العربي..انطلقَ يوم الجمعة الماضي الموسمُ الثاني من نجومِ بلا حدود بحلقةٍ مباشرة على الهواء و بمشاركةِ اربعَ عشرةَ موهبة تتنافسُ على افضلِ موهبة

البرنامج الذي يشاركُ في لجنةِ الحكمِ الخاصة بهِ الفنانتان يارا و فايا يونان و النجم وائل منصور يعطي مساحة للشباب بالتعبيرِ عن مواهبهم و استعراضها امامَ الجمهورِ العربي بجوٍ تنافسي و حماسي تضيفهُ مقدمة البرنامج كارلا حداد .

مديرة البرامج في اخبار الان هدون صفدي قالت خلال برنامج اليوم ان الموسم سلط الضوء على ابداعات الشباب ومواهبهم وخاصة على السوشال ميديا مشيرة الى ان الموسم تكلل بالنجاح الامر الذي دفع المسؤولين الى تطوير امورة عدة ابرزها وجود جمهور داخل الاستديو حتى يشجع المتسابقين

اما بالنسبة للمحتوى فقد حدث تغييرات منها زيادة عدد الفئات وابرزها الرقص والفيديوهات التي تعرض على مواقع التواصل ...واضافت هدون انه تقرر وجود لجنة تحكيم بفئة عمرية شابة حتى يتم تقديم الدعم للمتسابقين على اكمل وجه.

ومع لجنة التحكيم المتميزة لهذا الموسم سيكون للمنافسات طعم آخر من الحماس والتشويق بحضور كل من النجمة اللبنانية يارا والنجمة السورية فايا يونان والنجم المصري وائل منصور، كما وستضفي الإعلامية اللبنانية المتألقة كارلا حداد على هذه المنافسات لمسة مليئة بالتفاعل بين المتاسبقين واللجنة والجمهور على حد سواء.



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