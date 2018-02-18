"نجاة مفتاح" السعودية التي اعتلت خشبة المسرح

أخبار الآن | السعودية - جدة - (عماد فؤاد)

تغلبت على كلِ مخاوفها وخاضت التجربة كاملة.. وبعدَ ساعتين ومع إغلاقِ الستارةِ الحمراء تسمعُ دويَ تصفيقِ الجمهور، لتتأكدَ أنها على الطريقِ الصحيح الذى ينتصرُ لها ولموهبتها ولِحَقِها فى ممارستها... فبعدَ قرارِ السماحِ بإصدارِ تراخيصٍ للراغبينَ في فتحِ دورٍ للعرضِ السينمائي في السعودية ...تأتي مسرحية حياةِ الامبراطور لتعلنَ عن أولِ ظهورٍ نسائي على خشبةِ المسرحِ السعودي..



شهدت السعودية، حدثا غير مسبوق في تاريخ المملكة، بعرض أول مسرحية تشهد مشاركة ممثلين من الجنسين أمام جمهور مختلط، وعرضت فرقة الستائر الحمراء مسرحية "حياة الإمبراطور" على مسرح جامعة دار العلوم في مدينة الرياض.



شاركت في المسرحية الممثلة نجاة صاحبة الـ21 عاما، لتكون بذلك أول ممثلة سعودية تشارك في مسرحية مختلطة، وكانت الفترة الماضية تشهد لعب الفنانين الذكور أدوار المرأة، قبل أن تشهد السعودية حراكا فنيا نشطا عقب إلغاء الكثير من القيود المفروضة على الفنون.

يذكر أن مسرحية "حياة الإمبراطور" مستوحاة من فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة "ديزني" ويحمل نفس الاسم مشاركة نجاة مفتاح تفتح الباب أمام مثيلاتها من الموهوبات للمشاركة الهادفة على خشبة المسرح وفق الضوابط والأنظمة التي يتقبلها المجتمع السعودي..

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