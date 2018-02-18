مهندس فلسطيني يؤسس ناديا لتعليم الأطفال أصول البرمجة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

حجازي النتشة مهندس الكترونيات فلسطيني أسس ناديا لتعليم الأطفال أصول البرمجة وتطوير مهاراتهم في الكمبيوتر.. هذه ليست صالة ألعاب الكترونية، وانما هي صالة لتعليم صناعة الألعاب، فهؤلاء الأطفال يمضون أوقاتا ممتعة هنا بالعمل على تطوير مهاراتهم في الكمبيوتر وابتكار ألعابهم الخاصة، اذ يرى مهندس الإلكترونيات الفلسطيني حجازي النتشة أن البرمجة والتشفير هما لغة المستقبل لذا فقد أسس ناديا لتعليم الأطفال أصول البرمجة



وقال مؤسس نادي البرمجة في فلسطين حجازي النتشة "هي مبادرة شبابية مجتمعية، الهدف منها تدريب عشرة آلاف طفل فلسطيني، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على برمجة الكمبيوتر، وهو عمل معظمه تطوعي. عندنا تقريباً اليوم 300 أستاذ متطوع بكل أنحاء الضفة وغزة بيدربوا أطفالنا على برمجة الكمبيوتر".



نادي البرمجة في فلسطين عبارة عن دورة مدتها ثلاث سنوات تُدّرس في نحو 500 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف مساعدة الأطفال الفلسطينيين على تطوير مهاراتهم في الكمبيوتر في عمر مبكر، يعمل في الدورة أكثر من 300 معلم متطوع، وتبدأ العملية باختيار المدارس أفضل 20 طالبا من أعمار مختلفة للاشتراك في الدورة بمعمل الكمبيوتر في المدرسة، اذ يشرع الطلاب في التعلم باستخدام مصدر برامج طورته جامعة إم.آي.تي الأمريكية ثم ينتقلون لتعلم لغة لغة ترميز النص الفائق "إتش.تي.إم.إل" و صفحات الطرز المتراصة "سي.إس.إس" ثم ينتقلون إلى برنامج "بايثون".



ولتحقيق الهدف يمكن للطلاب القادرين دفع رسوم دورتهم للمساعدة في تغطية نفقات طلاب آخرين من غير القادرين لاسيما في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال متحدث باسم أونروا في الضفة الغربية يدعى محمد صافي إن الطلاب يستفدون كثيرا من دورة البرمجة هذه، ويأمل النتشة أن يفتتح ناديا للبرمجة في كل مدينة وقرية ومخيم للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبلا، لكي يتيح المجال أمام كل أطفال بلاده لتعلم أصول البرمجة..

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