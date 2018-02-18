مدرس سعودي ينقذ طالبا اختنق بعملة معدنية

أخبار الآن | تبوك - السعودية ( وكالات )

أنقذَ معلمُ مرحلةٍ ابتدائية حياةَ أحدِ طلابه، بعد أن كاد يفقدُ حياتَهُ إثرَ ابتلاعهِ عملة معدنية، وذلك في مشهدٍ بطولي وإنساني، وأظهرَ مقطعُ الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثقتهُ كاميراتُ مدرسة الفارابي الابتدائية للبنين في منطقةِ تبوك، خروجَ الطلاب وهم يهرعونَ إلى المعلم، نايف البلوي، ويبلغونهُ أن زميلهم ابتلعَ عملة نقدية، حيث سارع المعلم إلى الطالب وضربهُ على رقبته من الخلف حتى ساعدهُ على إخراجِ القطعة، وقام الطالب بتقبيلِ رأسِ معلمه نظيرَ إنقاذِ حياته.

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة تبوك، علي القرني، إبلاغ إدارة التعليم بالعمل المشرف الذي قام به المعلم، وإنقاذه لحياة الطالب، مؤكدا أن هذا نموذج مشرف للمعلم، ومشيرا إلى أن الميدان التربوي والتعليمي حافل بنماذج من المعلمين، وهذه هي الصورة التي نريد أن تترسخ لدى المجتمع بأن المعلم لديه مواقف اجتماعية وتربوية قد لا تظهر في الإعلام.

يذكر أن المعلم البلوي يحمل درجة الماجستير في مادة الجبر، وهو أحد المبتعثين في برنامج تدريب المعلمين في فلندا، وحصل على دورة تدريبية للاستفادة من نقل خبرات التعليم الفنلندية إلى السعودية.



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