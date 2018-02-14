مكبرات صوت مستدامة.. صنعت من الخيزران وتعمل بتقنية البلوتوث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

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لذلك حان الوقت للتخلص من مكبرات الصوت البلاستيكية، لبزوغ مكبرات هاتزانغ المذهلة المصنوعة من الخيزران والتي تعمل بتقنية بلوتوث. "هاتزانغ" يدوية الصنع بالكامل ابتكرها أحد المعلمين الحرفيين الفيتناميين باستخدام التقنيات التقليدية. ويتطلب صنع كل مكبر صوت عدداً من الأسابيع لإنجازه، علماً أن العملية بذاتها لا تتطلب سوى بضع أدوات والكثير من الانتباه.

وتتفرد فيتنام بلف وحفر الخيزران كتقليد عمره قرون من الزمن. ويقوم الحرفيون بتشكيل المادة يدوياً لصناعة الهياكل. ويصار إلى وضع طبقات متعددة من الطلاء لإعطاء المظهر الطبيعي. لتأتي النتيجة الرائعة التي تمزج بين تقنيات التصنيع التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، علماً أن الهياكل الكروية تصدر صوتاً نقياً، وتوفر تقنية الاتصال بالبلوتوث المرونة، في حين يتيح مقياس فرق الجهد تحديد مستوى التحكم بقوة الصوت بدقة.

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