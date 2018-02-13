في أولمبياد "كوريا الجنوبية"..مسابقة تزلج جبلية للروبوتات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



استضافت كوريا الجنوبية أول بطولة لتزلج الروبوتات على هامش الأولمبياد الشتوية في هذا العام التي تجري حاليا في بيونغ تشانغ وفقا لما قالت وزارة الصناعة الاثنين، وتنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار في مسابقة التزلج للروبوتات ، وكان لابد أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمتراً، وأن يقف على قدمين وأن تكون لديه مفاصل مثل المرفقين والركبتين وأن يكون مزوداً بنظام مستقل للطاقة وأن يستخدم المزالج والزحافات، وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج .

وقالت وزارة الصناعة ، إن المنافسة التي تم استضافتها بصورة مشتركة من قبل معهد كوريا لصناعة الروبوتات تهدف لتطوير تكنولوجيا الربوتات للعالم. وشاركت في الحدث ثمانية فرق بما في ذلك باحثون من الجامعات الرئيسة مثل معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سيئول الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة ، إن الروبوتات تم تصنيفها لسرعتها ومناورتها ، وبناء على المنافسة ، فإن قدرتها على الهبوط على المنحدرات دون تدخل بشري، وقالت الوزارة في الوقت نفسه، إن مختلف روبوتات المساعدة التي توضع في المواقع وقرى الرياضيين والمركز الصحفي تلعب دورا في استضافة دورة الألعاب الاولمبية الشتوية بنجاح، يذكر أن دورة الألعاب الاولمبية التي تعقد في كوريا الجنوبية للمرة الأولى تستمر حتى يوم 25 فبراير.

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