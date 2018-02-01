زوجان يسافران عبر الزمن ليلتقطا صورا مذهلة لزفافهما (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

التميز قيمة يسعى إليها كل من فرد منا أو أغلبنا على أقل تقدير، ويمكن تحقيق ذلك من خلال موهبة ما أو وضع ما في المجتمع والاقل من ذلك إبهار المحيط بفعل أو مناسبة، تبقى في أذهان الناس وتمنح صاحبها سعادة تدوم أبد العمر.

عندما يتعلق الأمر بصور الزفاف فغالباً ما تكون الصور متشابهة في الأوضاع والمؤثرات إلى حدٍ كبيرٍ، وعلى الرغم من كون صور الزفاف رائعة وجميلة، إلا أنها لا تتميز عادةً بما يجعلها فريدة من نوعها. ولكن مع هذا الزوج اختلف الأمر كثيراً، حيث اعتاد ريان أوكان، البالغ من العمر 35 عاماً، أن يضيف تعديلات على جمع الصور التي يلتقطها.

وبعد زواجه من جازمين جوسليغا (23 عاماً) في حفل أُقيم فى نيوزيلندا في كانون الثاني الحالي، وجد أن صور زفافهما تٌعد فرصة جيدة لممارسة هوايته المعتادة ووضع لمساته على الصور لتٌضيف نوعاً من المرح والخيال والخروج عن المألوف.

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وحينها قرر ريان تنويع الإضافات ما بين مؤثرات ضوئية أو ربما ديناصور أو اثنين، وكان ذلك على الأغلب بهدف التسلية الخاصة به فقط. ولكنه يقول: "حينما رأت زوجتي جازمين الصور أضحكها بعضها مما شجعني على وضعها على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي".

وفي بعض الصور يمكن رؤية الديناصورات كجزء من اللقطة أو كخلفية للصورة، وفي لقطات أخرى يخرج الزوجان من بين ألسنة اللهب، ومن ضمن اللقطات أيضاً يقوم العروسان بالركض من إحدى الطائرات التي تلاحقهما.

ويقول ريان إنه تعمد إنشاء قصة تعبر عنها كل صورة على حدة، مما يضيف الابتسامة ويبعث على المرح، وبهذا يكون قد نجح ذلك الزوج في الخروج بصور زفافه عن القالب المألوف الذي يعتمد فقط على الرومنسية، وانتقل إلى مرحلة المرح وساعده في ذلك خياله الواسع.

جيمع الصور المرفقة هي من ذات المصدر "دايلي ميل".

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