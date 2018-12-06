الملكة رانيا متحدث رئيسي في قمة شبكات التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العربي عن مشاركة الملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في الدورة الـ3 للقمة بصفة المتحدث الرئيس للقمة مع انعقادها في 10 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد الملكة رانيا العبدالله من الرموز العربية في مجال نشر التسامح، وبناء جسور التفاهم والقبول بين أصحاب الثقافات المختلفة، في حين يشكل التعليم أحد أهم الموضوعات التي تحظى بجانب كبير من اهتماماتها حيث تؤمن بأنه حق مكتسب للجميع، ولها العديد من الإنجازات المهمة في هذا السياق منها: مبادرة التعليم الأردنية، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وغيرها.

يذكر أن الملكة رانيا قد تلقت العديد من الجوائز العربية والعالمية تقديراً لإسهاماتها في مختلف مجالات العمل الاجتماعي منها: جائزة "فارس العطاء العربي" من ملتقى العطاء العربي، بأبوظبي، وجائزة مؤسسة "والتر راثيناو" الألمانية لجهودها من أجل السلام وتشجيع الحوار والتفاهم بين الحضارات، وجائزة "جايمس سي مورغان" الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة "الشمال/الجنوب" في البرتغال والعديد من الجوائز الأخرى.

كما ستشهد قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب مشاركة مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة وفي مقدمتهم، الأمير علي بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، ووزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، أيمن توفيق المؤيد ، وإلى جانبهم نخبة من الشخصيات العربية والأجنبية المهمة فضلاً عن الخبراء والمتخصصين المعنيين بموضوعات القمة من داخل المنطقة وخارجها.

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